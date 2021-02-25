Эстонский 23-летний шахматист выиграл в покерном турнире более 400 000 евро
Эстонский гроссмейстер Оттомар Ладва показал таланты и в покере: он победил в большом покерном турнире и заработал более полумиллиона долларов.
Эстонский гроссмейстер Оттомар Ладва показал таланты и в покере: он победил в большом покерном турнире и заработал более полумиллиона долларов.
Прошлой ночью 23-летний уроженец Хаапсалу Оттомар Ладва выиграл 525 089 долларов (432 314 евро) в покерном онлайн-турнире Super High Roller WPT. Призовой фонд был 1,75 млн долларов.
Заплатить приличный бай-ин (плата за участие) в 25 500 долларов решили 70 покеристов, и только 11 из них в итоге пробились в призовую зону.
В финале онлайн-турнира Ладва играл с канадцем Джастином Бономо, который за свою карьеру заработал свыше 50 млн долларов. В двухчасовой дуэли победу одержал Ладва.
Оттомар Ладва четыре раза выигрывал чемпионат своей страны, а в 2016 году заработал статус гроссмейстера.