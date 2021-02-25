Чт, 25.02.2021
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
  • Rus.Postimees.ee
  • Коронавирус
  • Тесты на коронавирус троих участников Тартуского лыжного марафона оказались позитивными

Тесты на коронавирус троих участников Тартуского лыжного марафона оказались позитивными

Pühapäeval sõidetud 47. Tartu maratonil oli kiireim viljandlane kümnendana lõpetanud Indrek Hubel (nr 34) ajaga 3:10.16,2. Tema selja taga on 11. lõpetanud Martin Nassar. ФОТО: Sportfoto

Трое участников состоявшегося в минувшие выходные Тартуского лыжного марафона дали позитивные ответы на тест по коронавирусу.

Руководитель медицинской команды Тартуского марафона Андрас Лаугаметс сообщил, что давшие позитивный ответ на тест в день проведения марафона чувствовали себя хорошо, а первые симптомы проявились у них только в понедельник. После появления симптомов лыжники проверились на Covid-19 и на сегодня выяснилось, что они инфицированы коронавирусом.

Стартовые номера заразившихся участников не называются, однако, по словам Лаугаметса, речь идет о спортсменах несколько сильнее среднего уровня, им удалось пройти дистанцию марафона быстрее чем за четыре с половиной часа.

Спортсмены вышли на трассу в первой и второй стартовых группах, в обеих было по 500 участников. Лаугаметс подчеркнул, что никто из стартовавших в этих двух группах близкоконтактными лицами не считаются.

«Мы сотрудничаем с департаментом здоровья, чтобы выявить всех, с кем лыжники, давшие позитивные результаты теста, близко соприкасались», - добавил Лаугаметс.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back