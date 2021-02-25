Тесты на коронавирус троих участников Тартуского лыжного марафона оказались позитивными

Руководитель медицинской команды Тартуского марафона Андрас Лаугаметс сообщил, что давшие позитивный ответ на тест в день проведения марафона чувствовали себя хорошо, а первые симптомы проявились у них только в понедельник. После появления симптомов лыжники проверились на Covid-19 и на сегодня выяснилось, что они инфицированы коронавирусом.

Стартовые номера заразившихся участников не называются, однако, по словам Лаугаметса, речь идет о спортсменах несколько сильнее среднего уровня, им удалось пройти дистанцию марафона быстрее чем за четыре с половиной часа.

Спортсмены вышли на трассу в первой и второй стартовых группах, в обеих было по 500 участников. Лаугаметс подчеркнул, что никто из стартовавших в этих двух группах близкоконтактными лицами не считаются.