Страны ЕС договорились разработать единые «паспорта вакцинации»

«Политическая задача - добиться этого в ближайшие месяцы, мы говорили о трех месяцах», - сказала она по итогам заседания саммита ЕС.

«Ожидаю, что к лету это будет готово», - добавила она, уточнив, что нужно решить некоторые технические вопросы.