Алексея Навального этапировали из СИЗО

Куда именно отправлен Навальный - неизвестно. Когда он прибудет в колонию, его родственникам или адвокатам должны будут сообщить, где он находится. Во время самого этапирования связи с осужденным нет, передает NEWSru.

Алексея Навального могли отправить в колонию. «Сегодня, когда я пришел в СИЗО, чтобы встретиться с Навальным, мне сообщили, что он убыл из СИЗО. Куда убыл, мне не сказали, скорее всего в колонию, но возможно еще куда-то», - пояснил «Интерфаксу» Вадим Кобзев.

Ранее сообщалось, что его могут отправить в одну из колоний в Центральном федеральном округе.

Оппозиционный политик Алексей Навальный 17 января приехал в Россию из Германии после лечения в клинике «Шарите» от отравления химоружием семейства «Новичок». Оппозиционер считает, что к его отравлению причастны сотрудники ФСБ, действовавшие по указке президента РФ Владимира Путина. Российские власти отказались возбуждать уголовное дело и не признали факт отравления.

Алексей Навальный был задержан сразу после возвращения в РФ, в аэропорту Шереметьево. Уже 2 февраля суд в Москве принял решение заменить Навальному условный срок по делу «Ив Роше», которое ЕСПЧ ранее назвал политически мотивированным, на реальный. Политика приговорили к двум годам и восьми месяцам лишения свободы.

Позже ему вынесли еще один обвинительный приговор по делу о клевете на ветерана. Алексею Навальному назначили штраф в 850 тысяч рублей.

В конце января и начале февраля по всей России прошли акции в поддержку Алексея Навального. Власти ответили на это масштабными репрессиями, в том числе обысками, массовыми административными арестами и возбуждением уголовных дел. Всего в связи с акциями в поддержку Навального были задержаны более 11 тысяч человек. Только в Москве за месяц свыше 1250 человек подверглись административному аресту за участие в протестах.

17 февраля Европейский суд по правам человека потребовал немедленно освободить Алексея Навального в рамках обеспечительных мер и согласно 39-му правилу Регламента ЕСПЧ. Это экстренный механизм, который задействуют в тех редких случаях, когда суд считает, что до основного судебного разбирательства нужно принять срочные меры, которые касаются жизни и здоровья человека.

Однако Минюст России назвал требование ЕСПЧ по Навальному «явным и грубым вмешательством в деятельность судебной власти суверенного государства», которое «заведомо неисполнимо», так как «для этого нет правовых оснований». Европейские судьи «приняли явно политическое решение, которое может только осложнить восстановление конструктивных отношений с институтами Совета Европы», заявили в ведомстве.

В четверг стало известно, что российскому оппозиционеру Алексею Навальному была присуждена высшая награда Женевского форума по правам человека и демократии - премия мужества. Вручение премии состоится в июне.

«Господин Навальный был выбран за то, что вдохновил мир своим необычайным мужеством в защите справедливости и прав человека», - говорится в письме секретариата Женевского форума. В оргкомитете выразили надежду на скорое освобождение политика и возможность самостоятельно получить награду, но также отметили, что представлять Навального на церемонии могла бы его дочь Дарья.