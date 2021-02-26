Ресторан об ограничениях: мы не можем позволить себе банкротство!

Член правления Pull Restoranid OÜ и один из собственников Энн Тобрелутс отметил, что решение закрыть рестораны с 18:00 будет значить для бизнеса гораздо больше.

«Это настолько влияет на деятельность, что, вероятно, уже сейчас рестораны открыты с 11:00 до 15-16:00», - сказал предприниматель. По его мнению, не имеет особого смысла держать ресторан открытым с 15:00 до 18:00, потому что даже в хорошие времена народу не очень много. Продажа еды на вынос не спасет бизнес. Когда был весенний локдаун, то фирмам было дешевле закрыть свои рестораны, чем продавать еду на вынос. Нынешняя тенденция такова, что двери держат открытыми до 16:00, потому что с обедов удается получить выручку, хоть и не такую большую, как раньше с ужинов.

По словам Тобрелутса, ситуация сложная, но, к счастью, до сих пор государство помогало сектору. «Для нас это значительная финансовая потеря», - подтвердил предприниматель. По его оценке, хуже всего ситуация обстоит в Старом городе, который по сути жил за счет туристов. «В Старом городе творится безумие, многие обанкротились», - отметил Тобрелутс. Фирма Pull Restoranid получила пособие как прошлой весной, так и во время последних ограничений. «Если бы этого не произошло, мы бы тоже обанкротились», - признал предприниматель.

Он выразил надежду, что и теперь государство объявит о мерах поддержки в связи с введением новых ограничений. «Иначе многие не справятся», - уверен Тобрелутс. И хотя многие ругают правительство, у него больших претензий к нему нет. «Есть то, что есть, но я думаю, что Эстония поступила правильно, что все не закрыло. Если ввести полный локдаун, как в Великобритании, то, может быть, заболеваемость меньше, но то, сколько банкротств и самоубийств, никто не может оценить», - заявил бизнесмен.

В целом он не считает правильным закрывать рестораны в 18:00. «Если требования соблюдены, то какая разница, когда закроется ресторан?» - недоумевает Тобрелутс. Он считает, что вместо этого нужно ужесточить правила ношения маски: если кто-то придет в торговый центр или ресторан без маски, то получит за это штраф. «В Великобритании очень суровые штрафы, люди бояться их и носят маски», - рассказывает Тобрелутс.

Несмотря на государственную помощь, ресторану пришлось сократить персонал. «Некоторые ушли сами. Летом один повар пошел работать продавцом в строительный магазин, так как другой работы не было», - отметил Тобрелутс. Возможность снизить сотрудникам зарплату до трех месяцев до минимума не сильно помогает ресторану, ведь персонал остается этим очень недовоен.

Тобрелутс похвалил Налоговый департамент, Кассу страхования от безработицы, банк и арендодателей — все оказали помощь в сложное время. «Было видно, что они хотят помочь, - сказал предприниматель. - Мы попробуем пережить непростые времена».