Пт, 26.02.2021
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • В Таллинне пьяный водитель фургона сбил женщину с двумя собаками

В Таллинне пьяный водитель фургона сбил женщину с двумя собаками

Собака на поводке. ФОТО: Africa Studio/ Shutterstock

Вчера, 25 февраля, в 8:14 возле Сепа, 8 в Таллинне произошло ДТП.

Как сообщает Департамент полиции и погранохраны, пьяный 38-летний мужчина, управлявший фургоном Volkswagen Transporter, наехал на 37-летнюю женщину, которая гуляла у края дороги с двумя собаками.

Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу, одна из собак умерла. Водитель скрылся с места ДТП, позже полицейский патруль задержал его.

Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back