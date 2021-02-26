В Таллинне пьяный водитель фургона сбил женщину с двумя собаками
Вчера, 25 февраля, в 8:14 возле Сепа, 8 в Таллинне произошло ДТП.
Вчера, 25 февраля, в 8:14 возле Сепа, 8 в Таллинне произошло ДТП.
Как сообщает Департамент полиции и погранохраны, пьяный 38-летний мужчина, управлявший фургоном Volkswagen Transporter, наехал на 37-летнюю женщину, которая гуляла у края дороги с двумя собаками.
Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу, одна из собак умерла. Водитель скрылся с места ДТП, позже полицейский патруль задержал его.
Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются.