Фото ⟩ Дом по проекту известного архитектора, памятник культуры, роскошный интерьер - не квартира, а мечта
В двух шагах от Вышгорода, в начале Пыхья-Таллинна, выставлена на продажу одна из лучших квартир, продающихся в этом районе, уверен Kodustiil.
В двух шагах от Вышгорода, в начале Пыхья-Таллинна, выставлена на продажу одна из лучших квартир, продающихся в этом районе, уверен Kodustiil.
Трехкомнатная квартира находится в начале улицы Техника, в доме, построенном в 1924 году в югенд-стиле по проекту архитектора Карла Бурмана. В свое время в нем жили высокопоставленные работники железной дороги. Дом реновирован с учетом требований по защите памятников культуры: отремонтированы лестница и крыша здания, установлена ограда, проведены электромонтажные работы, обновлен фасад.
Квартира общей площадью 98 квадратных метров находится на высоком первом этаже дома. В квартире, оформленной в стиле дворянских апартаментов начала XX века, имеются: прихожая, просторный коридор, кухня, столовая и гостиная с открытой планировкой, туалет, душевая и две спальни.
В квартире центральное отопление, камин, удачная планировка. Покупка квартиры предполагает использование двух парковочных мест.
С остальными фотографиями и некоторой информацией можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.