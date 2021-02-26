Фото ⟩ Дом по проекту известного архитектора, памятник культуры, роскошный интерьер - не квартира, а мечта

Трехкомнатная квартира находится в начале улицы Техника, в доме, построенном в 1924 году в югенд-стиле по проекту архитектора Карла Бурмана. В свое время в нем жили высокопоставленные работники железной дороги. Дом реновирован с учетом требований по защите памятников культуры: отремонтированы лестница и крыша здания, установлена ограда, проведены электромонтажные работы, обновлен фасад.