Пропавшая 33-летняя Эвели найдена в Пярну

В четверг вечером, 25 февраля, полиция получила сообщение от обеспокоенных родственников, что из поселка Вяндра в неизвестном направлении ушла 33-летняя Эвели и с ней невозможно связаться. Последний раз ее видели в тот же день после полудня на шоссе Пярну-Раквере в деревне Калмару, откуда она на попутках могла двигаться в сторону Пайде.