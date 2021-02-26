Пт, 26.02.2021
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Пропавшая 33-летняя Эвели найдена в Пярну

Настольный телефон. ФОТО: Aivar Aotäht

Местонахождение объявленной в розыск 33-летней Эвели установлено: ее нашли в Пярну и с ней все в порядке.

Напомним, что полиция просила содействия в установлении местонахождения 33-летней Эвели, которая исчезла из поселка Вяндра в Пярнумаа.

В четверг вечером, 25 февраля, полиция получила сообщение от обеспокоенных родственников, что из поселка Вяндра в неизвестном направлении ушла 33-летняя Эвели и с ней невозможно связаться. Последний раз ее видели в тот же день после полудня на шоссе Пярну-Раквере в деревне Калмару, откуда она на попутках могла двигаться в сторону Пайде.

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