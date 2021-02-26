Ушла в неизвестном направлении: полиция разыскивает 33-летнюю Эвели
Полиция просит содействия в установлении местонахождения 33-летней Эвели, которая пропала в поселке Вяндра в Пярнумаа.
Полиция просит содействия в установлении местонахождения 33-летней Эвели, которая пропала в поселке Вяндра в Пярнумаа.
В четверг вечером, 25 февраля, полиция получила сообщение от обеспокоенных родственников, что в поселке Вяндра в неизвестном направлении ушла 33-летняя Эвели и с ней невозможно связаться. Последний раз ее видели в тот же день после полудня на шоссе Пярну-Раквере в деревне Калмару, где она на попутках могла двигаться в сторону Пайде.
Полицейские собрали информацию у близких и знакомых Эвели, проверили места, где она могла находиться. К сожалению, найти ее пока не удалось.
Приметы пропавшей: рост 160 см, худощавое телосложение, каштановые волосы до плеч. По имеющимся данным, она должна быть в темной одежде и с маленьким темным рюкзаком.
Полиция просит всех, кто видел Эвели или располагает информацией о ее возможном местонахождении, звонить по телефону 5297 002 или короткому номеру 112.