Ушла в неизвестном направлении: полиция разыскивает 33-летнюю Эвели

В четверг вечером, 25 февраля, полиция получила сообщение от обеспокоенных родственников, что в поселке Вяндра в неизвестном направлении ушла 33-летняя Эвели и с ней невозможно связаться. Последний раз ее видели в тот же день после полудня на шоссе Пярну-Раквере в деревне Калмару, где она на попутках могла двигаться в сторону Пайде.

Полицейские собрали информацию у близких и знакомых Эвели, проверили места, где она могла находиться. К сожалению, найти ее пока не удалось.

Приметы пропавшей: рост 160 см, худощавое телосложение, каштановые волосы до плеч. По имеющимся данным, она должна быть в темной одежде и с маленьким темным рюкзаком.