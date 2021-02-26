Умер Николай Мейнерт
Вчера, 25 февраля, в результате тяжелой болезни скончался публицист, радиожурналист, социолог, исследователь рок-культуры Николай Мейнерт.
Вчера, 25 февраля, в результате тяжелой болезни скончался публицист, радиожурналист, социолог, исследователь рок-культуры Николай Мейнерт.
О смерти Мейнерта сообщила на его странице в Facebook его вдова.
В декабре он сообщал в социальной сети о том, что врачи обнаружили у него опухоль, несовместимую с жизнью.
Важно! …Или всё-таки совсем не важно… Друзья, недели две назад финские врачи обнаружили у меня в голове, как они...Опубликовано Nikolai Meinert Вторник, 15 декабря 2020 г.