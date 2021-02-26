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Умер Николай Мейнерт

Николай Мейнерт ФОТО: личный архив

Вчера, 25 февраля, в результате тяжелой болезни скончался публицист, радиожурналист, социолог, исследователь рок-культуры Николай Мейнерт.

О смерти Мейнерта сообщила на его странице в Facebook его вдова.

В декабре он сообщал в социальной сети о том, что врачи обнаружили у него опухоль, несовместимую с жизнью.

Важно! …Или всё-таки совсем не важно… Друзья, недели две назад финские врачи обнаружили у меня в голове, как они...

Опубликовано Nikolai Meinert Вторник, 15 декабря 2020 г.

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