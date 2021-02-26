Налогово-таможенный департамент начинает возврат переплаченного подоходного налога
С 26 февраля людям, представившим налоговую декларацию в электронном виде, начнут возвращать переплаченный подоходный налог.
С 26 февраля людям, представившим налоговую декларацию в электронном виде, начнут возвращать переплаченный подоходный налог.
Возврат налога начинается для лиц, представивших свои декларации в электронном виде и в том случае, если их декларации не требуют дополнительной проверки. В департаменте подчеркнули, что скорость возврата не зависит от очередности предоставления деклараций, передает Rus.ERR.
Возвращать налог тем, кто подал декларацию в бумажном виде, начнут 19 марта.
К утру 26 февраля было подано 493 000 деклараций: на их основании возврату подлежит 154 млн евро, к доплате – 13 млн евро.