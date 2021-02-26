Пт, 26.02.2021
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Фото и видео ⟩ В Риге массовая авария: столкнулись автобус, троллейбус и семь автомобилей

Утро пятницы на дорогах Латвии выдалось для некоторых водителей не особо добрым - серьезные аварии произошли в Аллажской волости и на улице Деглава в Риге.

Как сообщает Пожарно-спасательная служба, в Риге произошло столкновение автобуса, троллейбуса и семи легковых автомобилей. Информации о пострадавших нет.

ФОТО: VUGD

По сообщению VUGD, движение по улице Деглава в направлении Дрейлини временно было закрыто.

Видео: Авария на улице Деглава в Риге

На месте происшествия работают как пожарные, так и медики.

По информации местных жителей, сотрудники Пожарно-спасательной службы на месте происшествия предупреждают других водителей о черном льде.

В свою очередь в Аллажской волости в кювет вылетел пассажирский автобус, в котором находились восемь пассажиров и водитель. Получена информация о трех пострадавших.

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