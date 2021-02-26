Хуже некуда: эстонские больницы работают на пределе возможностей
- Добросовестность населения поможет больницам
- Идет поиск дополнительных денег для медиков
- В Северной Эстонии пациентов перенаправляют в свободные больницы
Рекорды заболевамости коронавирусом приходят едва ли не каждый день. Также бьет рекорды и количество пациентов, нуждающихся в стационарном лечении. Если сейчас в больницах Эстонии из-за коронавируса находятся почти 500 человек, то, по прогнозам, скоро это число может достигнуть тысячи. Это означает, что больничная система уже сокращает плановое лечение и пытается избежать его полного закрытия, пишет Postimees.