Хуже некуда: эстонские больницы работают на пределе возможностей

Профессор Йоэль Старкопф ФОТО: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS

В настоящее время больничная помощь распределяется неравномерно. Самая большая нагрузка ложится на Северную Эстонию, особенно на Таллинн», - сказал профессор Старкопф. По его словам, жизнь покажет, как сложатся дела в больницах Южной Эстонии. «Баланс здесь хрупкий; если вспышка коронавируса возникнет в больнице, доме престарелых или другом учреждении, картина очень быстро изменится», - заявил он.

Если больницы Таллинна будут переполнены, пациенты могут быть переведены в Южную Эстонию, что уже теоретически обсуждается. Но настоящее время в этом нет практической необходимости. Глава научного совета при правительстве Ирья Лутсар объяснила Postimees, что обе центральные больницы в Таллинне и региональные больницы в Северной Эстонии будут заполняться до предела. Поскольку вспышка особенно сконцентрирована в Таллинне и Харьюском уезде, это вполне логично. «Что касается таллиннских больниц, следует помнить, что они принимают пациентов и из-за пределов города. Заполнение этих больниц сказывается и на других больницах», - добавила Лутсар.

Доктор Вейко Вахула, заведующий лечебной частью Пярнуской больницы, сообщил Postimees, что Пярнуская больница готова лечить 43 пациента с коронавирусом, но в то же время должна сохраниться возможность лечить еще десять других инфекционных пациентов. «Кроме того, больница должна быть в состоянии обеспечить интенсивную терапию III уровня на трех койко-местах и по возможности также изолировать пациентов - это означает еще четыре койко-места для изолятора EMO», - пояснил доктор Вахула. В настоящее время в Пярнуской больнице проходит лечение 21 пациент с Covid, один из которых находится в отделении интенсивной терапии.

В условиях пандемии Covid-19 Пярнуская больница ограничила в разные периоды запланированное лечение, чтобы обеспечить уровень готовности к чрезвычайным ситуациям, установленный Департаментом здравоохранения и гарантировать лечение пациентов с Covid-19 и неотложную работу. «В настоящее время объем планового станционарного лечения в больницах снижен до 75 процентов от обычного, объем психиатрического лечения - до 85 процентов, а объем восстановительного лечения - до 50 процентов от обычного», - отметил врач.

Нет ограничений на оказание акушерской помощи, инвазивную кардиологию и системное лечение онкологических и гематологических больных (химиотерапия и биологическое лечение). Дневной хирургический и дневной стационар при внутренних заболеваниях, а также амбулаторная работа выполняются в обычном объеме. «На данный момент мы лучше подготовлены с точки зрения организации работы, помещений и снабжения, чем прошлой весной, но предсказуемо, что ситуация еще ухудшится», - сказал он.

По словам Старкопфа, сегодня наблюдается рост числа пациентов с коронавирусом в возрасте 40, 50 и 60 лет, у которых коронавирус протекает очень тяжело. «В настоящее время доля людей старше 70 лет выше, но и доля более молодых людей уже растет», - сказал профессор Старкопф.

Глядя на график, можно сказать, что среди лиц старше 80 лет частота заражения коронавирусом ниже, чем среди всех других возрастных групп. «Вакцинация также незаметно возымела свой эффект», - объясняет профессор Старкопф. Хотя он считает, что больший эффект можно будет увидеть только через две-три недели.

Чтобы вакцина подействовала, требуется время

Доктор Аркадий Попов пояснил, что сразу после первой дозы не бывает очень сильного иммунитета. «Человек может сказать, что он был окончательно иммунизирован, только после второй дозы вакцины, да и то, когда после нее прошло не менее семи дней», - сказал Попов.

Аркадий Попов. ФОТО: Madis Veltman/Postimees Grupp/Scanpix Baltics

По словам доктора Попова, самое главное в вакцине - это то, что она защищает людей от тяжелого протекания болезни. «По-прежнему существует небольшой риск заразиться, и если человек заразится, он заразен, но он не заболевает настолько сильно, чтобы ему требовалось стационарное лечение», - объяснил Попов.

Министр здоровья и труда Танель Кийк объяснил, что в настоящее время работа продолжается, но становится все труднее поддерживать другие запланированные лечебные процедуры доступными. «Мы должны учитывать, что ресурсы здравоохранения Эстонии относительно невелики», - заявил Кийк.

Медицинские работники очень изнурены, и поэтому правительство обсуждает способы поддержки этого сектора. Министерство социальных дел кратко обсудило этот вопрос с министром финансов, и совет Больничной кассы также должен рассмотреть бюджетные возможности.