Пт, 26.02.2021
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Хуже некуда: эстонские больницы работают на пределе возможностей

  • Добросовестность населения поможет больницам
  • Идет поиск дополнительных денег для медиков
  • В Северной Эстонии пациентов перенаправляют в свободные больницы
Аппарат ИВЛ в Ида-Таллиннской центральной больнице ФОТО: Tairo Lutter

Рекорды заболевамости коронавирусом приходят едва ли не каждый день. Также бьет рекорды и количество пациентов, нуждающихся в стационарном лечении. Если сейчас в больницах Эстонии из-за коронавируса находятся почти 500 человек, то, по прогнозам, скоро это число может достигнуть тысячи. Это означает, что больничная система уже сокращает плановое лечение и пытается избежать его полного закрытия, пишет Postimees.

Две недели назад в больницах было 728 койко-мест, из которых 63 были койко-местами интенсивной терапии III уровня. В настоящее время в больницах имеется 779 койко-мест для лечения пациентов с Covid-19, из которых 63 - койко-места интенсивной терапии III уровня.

По состоянию на вчерашнее утро на лечении в Ляэне-Таллиннской центральной больнице (LTKH) находились 73 пациента с Covid-19, двое из которых нуждаются в интенсивной терапии III уровня. Такое количество пациентов означает, что заполненность койко-мест больницы для пациентов с Covid-19 приближается к 90%, и возникла необходимо открыть дополнительные койко-места. 

Сегодня LTKH как раз откроет на территории урологического отделения новое Covid-отделение с 14 дополнительными койко-местами. Чтобы охватить новые места персоналом, больница должна ограничить плановое лечение в области урологии и хирургии. Персонал, освобожденный за счет планового лечения, приступит к лечению пациентов с Covid-19.

Больницы перенаправляют пациентов

Глава Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов объяснил Postimees, что ситуация - хуже не придумаешь. Каждый день руководители всех больниц общаются друг с другом, и теперь пациенты уже перераспределяются между больницами, так чтобы нагрузка была одинаковой и больницы могли принимать и других пациентов.

«Я надеюсь, что введенные правительством ограничения сработают и заставят людей понять, что проблема очень серьезна и что ограничения действуют не просто для галочки», - сказал он. Кроме того, он упомянул, что и другие эстонские больницы также планируют еще больше закрыть плановое лечение. 

По словам доктора Попова, раньше была надежда, что Эстония не достигнет европейского максимума по всем показателям коронавируса именно потому, что у нас низкая плотность населения, но, увы, не вышло. «В настоящее время единственный выход из ситуации состоит в том, чтобы люди соблюдали ограничения», - подчеркнул доктор Попов.

Клиника Тартуского университета также ограничивает плановое лечение. В случае переноса стационарного хирургического лечения персонал клиники сам свяжется с пациентами. По словам профессора Йоэля Старкопфа, руководителя группы кризисного управления клиники Тартуского университета, ситуация с пандемией Covid-19 в последние недели хуже, чем когда-либо.

"Мы видим постоянный рост числа пациентов, которые остаются в больнице на более длительный срок», - сказал профессор Старкопф. В общенациональные данные включены пациенты, нуждающиеся в изоляции, но после устранения риска инфекции все больше и больше требуется дальнейшее больничное лечение.

«Пациент не несет риска инфекции, но ему может потребоваться отдельное лечение легких, например, или он слишком слаб, чтобы выписаться из больницы», - объяснил он. Профессор Стакопф добавил, что такие пациенты также занимают значительную часть ресурсов больницы. 

На вопрос, что значит для больничной системы несоблюдение ограничений, профессор Старкопф ответил, что если в настоящее время почти 500 человек нуждаются в стационарном лечении, то ожидается, что в Эстонии будет 800 пациентов, но это число также может очень быстро вырасти до 1000.

Профессор Йоэль Старкопф ФОТО: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS

В настоящее время больничная помощь распределяется неравномерно. Самая большая нагрузка ложится на Северную Эстонию, особенно на Таллинн», - сказал профессор Старкопф. По его словам, жизнь покажет, как сложатся дела в больницах Южной Эстонии. «Баланс здесь хрупкий; если вспышка коронавируса возникнет в больнице, доме престарелых или другом учреждении, картина очень быстро изменится», - заявил он.

Если больницы Таллинна будут переполнены, пациенты могут быть переведены в Южную Эстонию, что уже теоретически обсуждается. Но настоящее время в этом нет практической необходимости. Глава научного совета при правительстве Ирья Лутсар объяснила Postimees, что обе центральные больницы в Таллинне и региональные больницы в Северной Эстонии будут заполняться до предела. Поскольку вспышка особенно сконцентрирована в Таллинне и Харьюском уезде, это вполне логично. «Что касается таллиннских больниц, следует помнить, что они принимают пациентов и из-за пределов города. Заполнение этих больниц сказывается и на других больницах», - добавила Лутсар.

Доктор Вейко Вахула, заведующий лечебной частью Пярнуской больницы, сообщил Postimees, что Пярнуская больница готова лечить 43 пациента с коронавирусом, но в то же время должна сохраниться возможность лечить еще десять других инфекционных пациентов. «Кроме того, больница должна быть в состоянии обеспечить интенсивную терапию III уровня на трех койко-местах и по возможности также изолировать пациентов - это означает еще четыре койко-места для изолятора EMO», - пояснил доктор Вахула. В настоящее время в Пярнуской больнице проходит лечение 21 пациент с Covid, один из которых находится в отделении интенсивной терапии. 

В условиях пандемии Covid-19 Пярнуская больница ограничила в разные периоды запланированное лечение, чтобы обеспечить уровень готовности к чрезвычайным ситуациям, установленный Департаментом здравоохранения и гарантировать лечение пациентов с Covid-19 и неотложную работу. «В настоящее время объем планового станционарного лечения в  больницах снижен до 75 процентов от обычного, объем психиатрического лечения - до 85 процентов, а объем восстановительного лечения - до 50 процентов от обычного», - отметил врач. 

Нет ограничений на оказание акушерской помощи, инвазивную кардиологию и системное лечение онкологических и гематологических больных (химиотерапия и биологическое лечение). Дневной хирургический и дневной стационар при внутренних заболеваниях, а также амбулаторная работа выполняются в обычном объеме. «На данный момент мы лучше подготовлены с точки зрения организации работы, помещений и снабжения, чем прошлой весной, но предсказуемо, что ситуация еще ухудшится», - сказал он.

По словам Старкопфа, сегодня наблюдается рост числа пациентов с коронавирусом в возрасте 40, 50 и 60 лет, у которых коронавирус протекает очень тяжело. «В настоящее время доля людей старше 70 лет выше, но и доля более молодых людей уже растет», - сказал профессор Старкопф.

Глядя на график, можно сказать, что среди лиц старше 80 лет частота заражения коронавирусом ниже, чем среди всех других возрастных групп. «Вакцинация также незаметно возымела свой эффект», - объясняет профессор Старкопф. Хотя он считает, что больший эффект можно будет увидеть только через две-три недели. 

Чтобы вакцина подействовала, требуется время

Доктор Аркадий Попов пояснил, что сразу после первой дозы не бывает очень сильного иммунитета. «Человек может сказать, что он был окончательно иммунизирован, только после второй дозы вакцины, да и то, когда после нее прошло не менее семи дней», - сказал Попов. 

Аркадий Попов. ФОТО: Madis Veltman/Postimees Grupp/Scanpix Baltics

По словам доктора Попова, самое главное в вакцине - это то, что она защищает людей от тяжелого протекания болезни. «По-прежнему существует небольшой риск заразиться, и если человек заразится, он заразен, но он не заболевает настолько сильно, чтобы ему требовалось стационарное лечение», - объяснил Попов.

Министр здоровья и труда Танель Кийк объяснил, что в настоящее время работа продолжается, но становится все труднее поддерживать другие запланированные лечебные процедуры доступными. «Мы должны учитывать, что ресурсы здравоохранения Эстонии относительно невелики», - заявил Кийк.

Медицинские работники очень изнурены, и поэтому правительство обсуждает способы поддержки этого сектора. Министерство социальных дел кратко обсудило этот вопрос с министром финансов, и совет Больничной кассы также должен рассмотреть бюджетные возможности.

«Увеличение числа пациентов с Covid-19 означает, что доля медицинского персонала, который должен работать в этих отделениях, увеличивается». По словам Кийка, то, что они получат дополнительные пособия, справедливо, потому что это более интенсивная работа, чем обычно.

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