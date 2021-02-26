Премьер Финляндии: возврата к обычной жизни не будет и после локдауна

"Не исключаю тех мер, которые Закон о чрезвычайном положении разрешает для обеспечения здравоохранения и сдерживания эпидемии. Имеются в виду ограничения на передвижение", - приводит слова Марин портал YLE.

Помимо ресторанов, закрытие грозит и другим общественным помещениям, таким как тренажерные залы и игровые парки. Согласно Марин, правительство настроено выплатить компенсации предприятиям, деятельность которых от этого пострадает.

"Конечно, мы не хотим допустить банкротства наших компаний и вместе с тем потери рабочих мест", - добавила премьер-министр.

Марин подчеркнула, что ограничения, за исключением тех, что затрагивают детей и молодежь, скорее всего, сохранятся и после локдануа, который объявлен с 8 по 28 марта. "Надо понимать, что через три недели мы не вернемся к нормальной жизни. Нам придется учитывать все меры предосторожности", - заявила Марин.

Между тем главврач университетской больницы Хельсинки Вели-Матти Уландер сказал, что трехнедельные более строгие ограничения в связи с распространением коронавируса недостаточны в свете эскалации новых вирусных случаев. По его словам, количество новых случаев заражения начнет уменьшаться только в мае, пишет Yle.

Дополнительные ограничения, введенные вчера правительством Финляндии, будут действовать в течение трех недель с 8 марта в районах, где пандемия наиболее распространена.