Пациентов слишком много: ITK открывает третье ковид-отделение

Восточно-Таллиннская центральная больница (ITK) готовится к открытию третьего коронавирусного отделения 1 марта в помещениях ортопедического отделения на улице Рави, передала больница. Добавятся 26 мест для пациентов с коронавирусом, общее число мест поднимется до 114. Девять из них — места для интенсивной терапии III, а 17 — для интенсивной терапии II степени. Тем самым ITK станет больницей с самым высоким в Эстонии числом мест для пациентов с коронавирусом.

Одновременно с открытием третьего коронавирусного отделения больница существенно сократила объем планового лечения в отделениях хирургии и внутренних болезней.

«Каждое COVID-отделение, которое мы открываем, означает, что за счет его отменяется плановое лечение, - сказал председатель правления больницы Ральф Алликвеэ. - Если в обычном отделении нужен один медик, то в коронавирусном требуется больше персонала. Невозможно работать в защитном костюме больше трех часов подряд. Это и привело к нехватке персонала — реорганизовать койко-места еще можно, но количество людей начинает иссякать».

Плановое лечение все же продолжится в пределах возможного, кризисный штаб больницы каждый день оценивает ситуацию и принимает соответствующие решения. Офтальмологическая клиника и центр неотложной медицины продолжают работу в обычном темпе.