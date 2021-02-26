80 лет исполнилось тренеру, который когда-то работал с Львом Яшиным, а сейчас тренирует силламяэских футболистов

Вадима Дмитриевича поздравили сегодня в спортивном центре его руководители, коллеги-тренеры, мэр Силламяэ Тынис Калберг.

Вадим Добижа родился в Крыму, окончил Институт физкультуры и спорта им. Лесгафта, после чего тренировал различные украинские команды. В 86-м году с луганской “Зарей” стал чемпионом Украины и был признан лучшим тренером республики. В день рождения у него на лацкане - значок заслуженного тренера Украинской ССР и российская медаль имени Лесгафта за заслуги в спортивной науке и образовании.

После украинских Вадим Дмитриевич работал в российских командах. Среди его воспитанников известные любителям футбола люди - Александр Бережной, Сергей Юран (сейчас - главный тренер “СКА Хабаровск”), Сергей Семак (сейчас - главный тренер ФК “Зенит Санкт-Петербург”), Александр Заваров, Тимерлан Гусейнов, Сергей Погодин.

Юрий Жуков из Силламяэской футбольной школы “Калев” рассказал на празднике, что знающие люди удивляются, как удалось заполучить такого специалиста.

В Силламяэ Вадим Добижа приехал тренировать “Калев”, вывел его из второй лиги в первую и в 2007 году завоевал с “Калевом” бронзу чемпионата республики. Но в 2017 году футбольный клуб обанкротился, и сейчас в Силламяэ работает футбольная школа с таким же названием и команда второй лиги.

Александр Стародубцев, президент футбольной школы “Калев Силламяэ” рассказал, что 15 лет назад искал нового тренера, и московские коллеги посоветовали обратиться к Добиже.

Пока в холле спорткомплекса "Калев" коллеги поздравляли Вадима Добижу, за стеклом в спортзале тренировались юные силламяэские футболисты. ФОТО: Николай Андреев

Сам Вадим Дмитриевич рассказал, что в то время работал в московском “Торпедо”. Команда вылетела из высшей лиги, и задачей Вадима Добижи было вернуть ее обратно. Но подвели спонсоры, у команды не было средств, и тренеру пришлось собираться домой. Но в этот момент позвонили из Эстонии и предложили возглавить “Калев”.

“Я приехал. И только мы подписали контракт - звонок из Москвы: деньги нашлись, срочно приезжай, - рассказал Вадим Добижа. - Но я уже подписал контракт и остался на годик, потом на два… и уже 15 лет здесь. Город симпатичный, тихий, спокойный. Эстония вообще спокойная, и мне здесь нравится - природа, красивые города, народ хороший. Поэтому я так и остался”.

По словам Александра Стародубцева, Вадим Добижа постоянно находится в движении, ведет активный образ жизни и недавно успешно победил коронавирус.

Сейчас юбиляр тренирует нескольких юношей и консультирует местную команду второй лиги.

“Ну, и будем мы ему подбирать группу совсем маленьких детей, чтобы он передавал свой опыт и им тоже”, - добавил Стародубцев.

Вадим Дмитриевич рассказывает, что раньше не набирал, а отбирал самых перспективных ребят.

“Силламяэ - небольшой город, и процентов на 30-40 он сократился. В данный период набрать детей трудно, как и многим клубам здесь. Поэтому задача сейчас не отобрать, а набрать детей. Ну и лепить из них что-то, как мы по-футбольному говорим”, - рассказал тренер.

По его словам, сейчас вести занятия мешает коронавирус, даже две команды Премьер-лиги сидят в карантине, поэтому трудно составить тренировочный график для детей.