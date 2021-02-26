80 лет исполнилось тренеру, который когда-то работал с Львом Яшиным, а сейчас тренирует силламяэских футболистов
В силламяэском спортивном центре Kalev отпраздновал сегодня свое 80-летие самый титулованный сотрудник - футбольный тренер Вадим Добижа. За футбольные достижения только два человека в истории получили советские Ордена трудового красного знамени - Лев Яшин и Вадим Добижа. Вадим Дмитриевич тренировал ведущие команды Украины и России, а 15 лет назад оставил московское “Торпедо” и переехал в Силламяэ.