Сб, 27.02.2021
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Рекорд ⟩ Швейцарец выиграл в лотерею 210 миллионов евро

Лотерея. Снимок иллюстративный. ФОТО: Andriy Popov/Panthermedia

Игрок из Швейцарии выиграл рекордную сумму в лотерею Euromillions, сообщил телеканал BFM.

Он сорвал джекпот в 210 миллионов евро вечером в пятницу 26 февраля. Специалисты оценивали его шансы на успех как 1 к 139 миллионам.

Предыдущий рекорд Euromillions поставлен сравнительно недавно – 11 декабря прошлого года. Тогда игрок из франции выиграл 200 миллионов евро.

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