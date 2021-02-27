Рекорд ⟩ Швейцарец выиграл в лотерею 210 миллионов евро

Rus.Postimees.eeЗа рубежомШвейцарец выиграл в лотерею 210 миллионов евро 27 февраля 2021, 8:32Рекорд ⟩ Швейцарец выиграл в лотерею 210 миллионов евро"Интерфакс"Лотерея. Снимок иллюстративный. ФОТО: Andriy Popov/PanthermediaИгрок из Швейцарии выиграл рекордную сумму в лотерею Euromillions, сообщил телеканал BFM.Он сорвал джекпот в 210 миллионов евро вечером в пятницу 26 февраля. Специалисты оценивали его шансы на успех как 1 к 139 миллионам.Предыдущий рекорд Euromillions поставлен сравнительно недавно – 11 декабря прошлого года. Тогда игрок из франции выиграл 200 миллионов евро. лотереяшвейцарияшвейцарцы