Крым – это Украина: Байден исключил признание Крыма российским

«Ровно семь лет назад Россия нарушила международное право, нормы, согласно которым современные страны взаимодействуют друг с другом, а также суверенитет и территориальную целостность соседней Украины, когда она вторглась в Крым, - заявил президент Байден по случаю годовщины незаконного вторжения России в Украину. - Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину и ее союзников и партнеров сегодня, как и с самого начала этого конфликта. В эту мрачную годовщину мы вновь подтверждаем простую истину: Крым – это Украина».

Байден добавил, что США не признают и никогда не признают попытку аннексии полуострова Россией. «Мы будем вместе с Украиной противостоять агрессивным действиям России. Мы будем продолжать работать над привлечением России к ответственности за ее нарушения и агрессию в Украине. Мы также будем продолжать чтить храбрость и надежду Революции достоинства, в ходе которой граждане Украины столкнулись со снайперским огнем и силовиками в специальной экипировке на Майдане и требовали нового начала для своей страны. Соединенные Штаты по-прежнему верят в потенциал Украины, и мы поддерживаем всех тех, кто работает над построением мирного, демократического и процветающего будущего для своей страны», - сказал президент США.