Таллиннский ЗАГС временно прекращает прием заявлений
В связи с распространением коронавируса таллиннский Департамент записи актов гражданского состояния прекращает прием заявлений в учреждении до 2 марта включительно.
В связи с распространением коронавируса таллиннский Департамент записи актов гражданского состояния прекращает прием заявлений в учреждении до 2 марта включительно.
По словам руководителя департамента Карин Касе, сейчас в помещениях департамента проводится дезинфекция.
По закону дигитально подписанные заявления на заключение брака или его расторжение, а также ходатайства о личном коде нельзя подавать по э-почте, а в связи с пандемией прием данных заявлений на месте, в загсе, также приостановлен до 2 марта (включительно).
Другие заявления можно подать в электронном виде. Подробнее здесь.