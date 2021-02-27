Сб, 27.02.2021
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Таллиннский ЗАГС временно прекращает прием заявлений

Таллиннский загс. ФОТО: Konstantin Sednev

В связи с распространением коронавируса таллиннский Департамент записи актов гражданского состояния прекращает прием заявлений в учреждении до 2 марта включительно.

По словам руководителя департамента Карин Касе, сейчас в помещениях департамента проводится дезинфекция. 

По закону дигитально подписанные заявления на заключение брака или его расторжение, а также ходатайства о личном коде нельзя подавать по э-почте, а в связи с пандемией прием данных заявлений на месте, в загсе, также приостановлен до 2 марта (включительно).

Другие заявления можно подать в электронном виде. Подробнее здесь.

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