Такого еще не было ⟩ Вам определенно стоит посмотреть, как выглядит внутри этот обычный американский дом

Этот дом в Калифорнии, США, снаружи выглядит, как многие другие. Но зашедшего внутрь ждет настоящий сюрприз. Оказывается, что собственник этого дома, выставленного на продажу за 650 000 долларов США (чуть более 531 352 евро), является большим любителем... манекенов.

Дом продается со всей обстановкой. ФОТО: zillow.com

Кроме любви к манекенам у продавца все в порядке со вкусом и чувством юмора. Об этом дают представление одежда и позы манекенов, пишет Daily Star. Если вы посмотрите фотографии в объявлении о продаже, увидите, что одна комната уютнее другой.

Дом продается со всей обстановкой. ФОТО: zillow.com

Среди более десятка манекенов в доме только один - мужской. Кроме того, имеются два детских манекена и даже один младенец. Также есть пластиковая собака, которая делает жизнь этой большой семьи еще более похожей на настоящую.

Дом продается со всей обстановкой. ФОТО: zillow.com