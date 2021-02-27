Галерея: поражающее воображение пышное убранство квартиры в самом центре Таллинна

Солидный дом на бульваре Рявала построен в 1951 году для ведущих ученых Академии наук и профессоров тогдашнего Политехнического института. В народе дом до сих пор называют «домом ученых». С точки зрения архитектуры, это - ярчайший образец советского жилища привилегированной части общества. План и фасад здания соответствуют стилю псевдоклассицизма, распространенного в послевоенные годы.

Квартира, в дизайне которой сочетаются роскошный итальянский стиль и современные технологии, расположена на втором этаже. В цену входит вся мебель и техника. Фотографии говорят сами за себя.