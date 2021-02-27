В нескольких уездах ни один семейный врач не получил вакцины для своих пациентов
В Ляэнемаа, Пылвамаа, Валгамаа и Ляэне-Вирумаа ни один семейный врач еще не получил ни одной дозы вакцины для своих пациентов, пишет Rus.ERR.
В Ляэнемаа, Пылвамаа, Валгамаа и Ляэне-Вирумаа ни один семейный врач еще не получил ни одной дозы вакцины для своих пациентов, пишет Rus.ERR.
Хотя вакцинация людей в возрасте 80 лет и старше из группы риска уже началась в большинстве регионов, некоторые из пациентов остались без вакцины. Одна из причин может заключаться в том, что у семейного врача нет контактных данных человека.
Хотя у семейных врачей обычно есть контактные данные людей из группы риска, Больничная касса признает, что такие случаи имели место.
По словам члена правления Общества семейных врачей Кармен Йоллер, у семейных врачей также были проблемы с вакцинацией из-за логистики.
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