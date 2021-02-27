Внезапный рейд полиции: проверено 500 водителей

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Павел Прокопенко сказал, что в Ярвамаа в течение двух часов было проверено около 500 водителей, и он рад сообщить, что ни у одного водителя не было установлено состояние алкогольного опьянения.

Но не все рейды полиции завершаются такими позитивными результатами.

Во второй половине декабря прошлого года полицейские проверили в различных районах Ярвамаа трезвость 975 водителей. В течение восьми часов участвовавшие в рейде 13 полицейских и двое помощников полицейских поймали двух употреблявших алкоголь водителей.

Одного нетрезвого водителя — 63-летнего мужчину — поймали во время рейда в поселке Коэру за рулем микроавтомобиля. Он уже и ранее наказывался за подобное деяние.

Полицейские задержали его, автомобиль был отбуксирован и в отношении случившегося было начато уголовное производство.