Внезапный рейд полиции: проверено 500 водителей
Сегодня, 27 февраля, с 9 до 11 утра в Ярвамаа проводилась проверка водителей на трезвость, пишет Järva Teataja.
Сегодня, 27 февраля, с 9 до 11 утра в Ярвамаа проводилась проверка водителей на трезвость, пишет Järva Teataja.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Павел Прокопенко сказал, что в Ярвамаа в течение двух часов было проверено около 500 водителей, и он рад сообщить, что ни у одного водителя не было установлено состояние алкогольного опьянения.
Но не все рейды полиции завершаются такими позитивными результатами.
Во второй половине декабря прошлого года полицейские проверили в различных районах Ярвамаа трезвость 975 водителей. В течение восьми часов участвовавшие в рейде 13 полицейских и двое помощников полицейских поймали двух употреблявших алкоголь водителей.
Одного нетрезвого водителя — 63-летнего мужчину — поймали во время рейда в поселке Коэру за рулем микроавтомобиля. Он уже и ранее наказывался за подобное деяние.
Полицейские задержали его, автомобиль был отбуксирован и в отношении случившегося было начато уголовное производство.
О водителях с подозрительным стилем вождения следует сообщать на номер 112.