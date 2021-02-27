Картина дня: ЗАГС приостанавливает прием, помощь пострадавшему бизнесу почти готова и зараженные из Африки
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 27 февраля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 27 февраля.
Выпуск передачи «Истории успеха» о руководителе партии «Ээсти 200» Кристине Каллас на канале ETV+ спровоцировал настоящий конфликт, за которым могут последовать несколько судебных исков. Подогрел интерес к этому новостной рупор EKRE - портал Uued Uudised. Читать далее...
Председатель совета Кассы по безработице Пеэп Петерсон заявил, что вчера обсуждались правительственные меры — пособие по заработной плате, но пакет мер будет принят только на следующей неделе. Читать далее...
В связи с распространением коронавируса таллиннский Департамент записи актов гражданского состояния прекращает прием заявлений в учреждении до 2 марта включительно. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 9451 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 1570, то есть 16,6% от общего количества. Читать далее...
По состоянию на утро 26 февраля, в Департамент лекарственных средств поступило в общей сложности 1040 сообщений о побочных реакциях. Из них 334 касаются вакцины AstraZeneca, а 706 — других вакцин. Читать далее...
За последний месяц процент заражения коронавирусом среди путешественников, прибывающих в Эстонию из нескольких африканских стран, был заметно больше, чем в среднем среди всех прибывающих в страну пассажиров. Читать далее...
Почему-то нас всегда пытаются разделить. Все помнят историю с трамвайной остановкой, где людей по какой-то прихоти решили разделить, но никто не повелся на эту провокацию, скорее наоборот, пишет специалист рекламного агентства KRIIT Константин Бурый. Читать далее...
Лицо Отечества на этот раз повернулось ко многим жителям страны каким-то не очень удачным местом. В тот самый момент, когда хотелось хоть какого-то общего праздника. Удивительно ли это? Совершенно нет. Эстонская чиновница, ставленница национальной партии «Отечество», случайно ставшая президентом, может, и пыталась выглянуть за пределы своих представлений о мире, но ожидать от нее «души прекрасные порывы» явно не стоило. Читать далее...
«Да им бы лишь свой карман набивать», «от нашего государства разве что фигу с маслом получишь», «Ансип же обещал, что мы будем в пятерке». Это лишь немногие из типичных комментариев, которые можно увидеть под статьями Rus.Postimees или в обсуждениях в Facebook. Читать далее...
Несколько недель назад в больнице возник очаг коронавируса, охвативший все отделения кроме гинекологического. Читать далее...
С 13 февраля у эстонцев вновь есть возможность прямым рейсом отправиться в Египет. Postimees подготовил ответы на самые популярные вопросы. Читать далее...
Публикации о новых архитектурных проектах, о строительстве новых объектов и жилых комплексов вызывают неизменный интерес у читателей портала Rus. Postimees. При обсуждении того или иного нового проекта горожане все чаще вмешиваются в решения властей. И это хорошо. Но одного желания вмешаться мало. Для этого чаще всего не хватает элементарных знаний, информации. Читать далее...
Водитель проигнорировал знак полиции к остановке и решил оторваться от стражей правопорядка. Полиция опубликовала запись погони с видеорегистратора. Читать далее...
Сегодня, 27 февраля, с 9 до 11 утра в Ярвамаа проводилась проверка водителей на трезвость. Читать далее...