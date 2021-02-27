Картина дня: ЗАГС приостанавливает прием, помощь пострадавшему бизнесу почти готова и зараженные из Африки

Эпизод о Кристине Каллас на ETV+ вызвал интеграционный скандал: дело может дойти до суда

Выпуск передачи «Истории успеха» о руководителе партии «Ээсти 200» Кристине Каллас на канале ETV+ спровоцировал настоящий конфликт, за которым могут последовать несколько судебных исков. Подогрел интерес к этому новостной рупор EKRE - портал Uued Uudised. Читать далее...

Касса по безработице: подождите с сокращениями работников, помощь в пути

Председатель совета Кассы по безработице Пеэп Петерсон заявил, что вчера обсуждались правительственные меры — пособие по заработной плате, но пакет мер будет принят только на следующей неделе. Читать далее...

Таллиннский ЗАГС временно прекращает прием заявлений

В связи с распространением коронавируса таллиннский Департамент записи актов гражданского состояния прекращает прием заявлений в учреждении до 2 марта включительно. Читать далее...

ОЧЕРЕДНОЙ РЕКОРД 〉 За сутки в Эстонии выявлено 1570 зараженных, скончались девять человек

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 9451 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 1570, то есть 16,6% от общего количества. Читать далее...

Побочные эффекты вакцин в Эстонии: насколько на самом деле эффективна AstraZeneca?

По состоянию на утро 26 февраля, в Департамент лекарственных средств поступило в общей сложности 1040 сообщений о побочных реакциях. Из них 334 касаются вакцины AstraZeneca, а 706 — других вакцин. Читать далее...

Приехавшие из Африки в Эстонию путешественники были суперкоронавирусными

За последний месяц процент заражения коронавирусом среди путешественников, прибывающих в Эстонию из нескольких африканских стран, был заметно больше, чем в среднем среди всех прибывающих в страну пассажиров. Читать далее...

Странная реплика президента бросает тень на интеграционную политику

Почему-то нас всегда пытаются разделить. Все помнят историю с трамвайной остановкой, где людей по какой-то прихоти решили разделить, но никто не повелся на эту провокацию, скорее наоборот, пишет специалист рекламного агентства KRIIT Константин Бурый. Читать далее...

ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 Я/Мы – проблема

Лицо Отечества на этот раз повернулось ко многим жителям страны каким-то не очень удачным местом. В тот самый момент, когда хотелось хоть какого-то общего праздника. Удивительно ли это? Совершенно нет. Эстонская чиновница, ставленница национальной партии «Отечество», случайно ставшая президентом, может, и пыталась выглянуть за пределы своих представлений о мире, но ожидать от нее «души прекрасные порывы» явно не стоило. Читать далее...

ОТ РЕДАКЦИИ 〉 Сколько можно ныть?

«Да им бы лишь свой карман набивать», «от нашего государства разве что фигу с маслом получишь», «Ансип же обещал, что мы будем в пятерке». Это лишь немногие из типичных комментариев, которые можно увидеть под статьями Rus.Postimees или в обсуждениях в Facebook. Читать далее...

Вспышка коронавируса в больнице: получившие обе дозы вакцины сотрудники не заразились

Несколько недель назад в больнице возник очаг коронавируса, охвативший все отделения кроме гинекологического. Читать далее...

Жители Эстонии вновь могут полететь в Египет: ответы на самые популярные вопросы

С 13 февраля у эстонцев вновь есть возможность прямым рейсом отправиться в Египет. Postimees подготовил ответы на самые популярные вопросы. Читать далее...

Заметки с выставки: у Таллинна есть не только лицо, но и другие части тела

Публикации о новых архитектурных проектах, о строительстве новых объектов и жилых комплексов вызывают неизменный интерес у читателей портала Rus. Postimees. При обсуждении того или иного нового проекта горожане все чаще вмешиваются в решения властей. И это хорошо. Но одного желания вмешаться мало. Для этого чаще всего не хватает элементарных знаний, информации. Читать далее...

ВИДЕО ПОГОНИ 〉 Водитель без прав попытался удрать от полиции и спровоцировал несколько аварий

Водитель проигнорировал знак полиции к остановке и решил оторваться от стражей правопорядка. Полиция опубликовала запись погони с видеорегистратора. Читать далее...

Внезапный рейд полиции: проверено 500 водителей