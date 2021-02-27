В украинской больнице для больных COVID-19 произошел пожар

Пламя вспыхнуло в палате инфекционного отделения, где находились больные COVID-19, уточнило издание "Украинская правда" со ссылкой на неназванных собеседников из экстренных служб. Огонь вскоре был ликвидирован, передает DW.

Двадцать человек были эвакуированы из здания. Пациентов медучреждения переводят в другие больницы, отметила заместитель председателя Черновицкой областной администрации Наталия Гусак.

Первоначальная версия о взрыве кислородного баллона была опровергнута.

По данным Korrespondent, пациент погиб не из-за ожогов, а, скорее всего, задохнулся. Об этом заявила начальник управления обеспечения медицинского обслуживания в сфере здравоохранения горсовета Наталья Калмыкова, сообщает пресс-служба Черновицкого горсовета.

"Мужчина умер не от ожогов. Его кровать не пострадало во время пожара. Больше всего пострадал именно тот человек, который сейчас в реанимации, а погибший еще до пожара был в очень тяжелом состоянии, с очень плохой сатурацией, поэтому, скорее всего, он задохнулся", - отметила Калмыкова.

Погибшему было 76 лет. Другой пострадавший - 77-летний мужчина. Сейчас он в сознании, находится в реанимационном отделении с 70% ожогов тела.