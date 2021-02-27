ФОТО: BBC News

В федеральной тюрьме Батнер в Северной Каролине скончался гангстер Питер Артур Готти, старший брат предводителя клана Гамбино знаменитого Джона Готти, занявший его место после смерти Джона в 2002 году. Покойному был 81 год.

Питер был одним из 13 детей и старшим из пяти сыновей нью-йоркского мусорщика Джона Джозефа Готти и Филоменты Декарло. Братья Питера включали Джона Готти, гамбиновского капо Джина Готти, капо Ричарда Готти и Винсента Готти, который не дослужился до капитанского звания и так и остался рядовым "солдатом" итальянской мафии.

У Питера Готти был один-единственный сын, Питер Готти-младший, известный среди своих как Одноглазый, поскольку он слеп на один глаз из-за глаукомы. Знаменитый Джон не считал, что его старший брат Питер достаточно сообразителен для членства в мафии, и, возможно, поэтому тот слыл "Самым тупым доном". Питер пошел по стопам отца и работал мусорщиком, пока не ударился головой о зад исполинской американской мусоровозки и не получил пенсию по инвалидности. Он прирабатывал к пенсии рэкетом, который означает в США организованную преступную деятельность любого сорта.

Долгое время Джон Готти выходил сухим из воды, (в основном благодаря усилиям своего адвоката Брюса Катлера, который однажды делился с автором этих строк своим восхищением маршалом Жуковым), но в 1992 году получил, наконец, пожизненный срок. Прокуратуре сильно помог удачно установленный микрофон, но еще больше - гангстер Сэмми Гравано по кличке Бык, который был правой рукой Джона и умертвил 19 человек, но после ареста дал на него показания.

Питер попал в тюрьму Батнер, среди прочего за то, что заказал Быка за 70 тысяч долларов. Убить Гравано не получилось. Быку наскучила программа по защите свидетелей, он вышел из нее и потом сел за наркотики, которые ему, несмотря на прошлые заслуги, не простили.

После осуждения Джона Готти его сын Джон-младший и Питер Готти передавали членам клана Гамбино распоряжения крестного отца. В 1999 году Джон-младший сам сел в тюрьму, и предводителем клана официально сделался Питер, то есть "Самый тупой дон".

Getty Images Похороны Джона Готти

В 2002 году, за несколько дней до смерти Джона Готти в тюрьме, федералы привлекли Питера за тот же рэкет, в данном случае за вымогательство, отмывание денег, взимание дани с докеров и транспортных компаний и, наконец, за наезд на киноактера Стивена Сигала, лихо расправлявшегося с гангстерами на экране, но тут изрядно струхнувшего, хотя он описал свое состояние другим термином.

Американская прокуратура не оглашает в обвинительных документах имен потерпевших, поэтому в них фигурировало лишь "лицо из киноиндустрии", или "Свидетель №5". За 12 лет до процесса Питера Готти в Бруклине это лицо побывало там на съемках фильма "Во имя справедливости", в котором оно разделывалось с ганстерами кулаками, ногами и биллиардным кием. Но когда они навестили его в 2000 году в Торонто, где он снимался в "Сквозных ранениях", а потом назначили ему стрелку в бруклинском ресторане, Сигал, по его словам, чувствовал себя некомфортно, хотя он был, как всегда, при оружии, а его телохранитель находился неподалеку.

К тому февральскому дню 2003 года, когда я приехал в бруклинский федеральный суд на показания потерпевшего Сигала, процесс 7 гангстеров, среди которых были трое Готти, тянулся уже месяц и был весьма далек от окончания. Зал судьи Фредерика Блока, до этого полупустой, был забит под завязку, и мне пришлось отстоять очередь.

Проводя годы в судах, я периодически сталкивался с "курносыми", или "носатыми", как прозвали русские преступники своих коллег из американской мафии, но так близко видел ее номенклатуру впервые.

Как часто бывает на затяжных процессах, охрана к этому времени привыкла к подсудимым, расслабилась и позволяла им вольности, которых поначалу бы не допустила.

Войдя в зал, Питер Готти дружелюбно сказал "доброе утро" прессе и задорно спросил у судебной художницы: "И как вам мой галстук?!" Джон Готти был знатным франтом, щеголял в импортных костюмах за тысячу долларов (тогда это были деньги) и шелковых галстуках ручной раскраски и журил старшего брата за сиротский гардероб. Сейчас Питер явился уже в галстуке золотого цвета.

Перед тем, как выпустить на сцену Сигала, судья объявил перерыв. Часть подсудимых встала, чтобы размяться, Питер Готти с родичами подошли к низкому барьерчику, отделяющему публику от рабочей части зала, и завели светскую беседу с судебными художницами, матерью и дочерью по фамилии Шеппард, которые приблизились к барьерчику с другой стороны и показали мафиози свои зарисовки.

Те их одобрили. Гангстеры были вальяжны, галантны и источали шарм. Их уголовное дело не включало ни единого убийства, что в этих кругах случается крайне редко.

Сигала ввели не через широкие двери зала, через которые вошли пресса и публика, а через дверь сзади от судьи, которой обычно пользуются присяжные. Актер был в шелковой сорочке и коричневом жакете, который показался мне женским. Он согревал свои 52-летние колени пледом.

В двух словах, его бывший деловой партнер, бруклинский аптекарь по имени Джулиус Нассо, требовал, чтобы Сигал с ним расплатился. Сигал считал, что он ничего не должен. Нассо обратился за помощью к своему старому приятелю Энтони Сиккону, который был гамбиновским капо и обвинялся сейчас в наезде не только на Сигала, но и на докеров. Полученная у них дань помещалась в конверты и передавалась наверх номенклатуре клана, то есть Готти.

Getty Images В феврале 2003-го Стивен Сигал выступил свидетелем на суде по делу клана Гамбино

Поначалу Сигал отвечал на вопросы прокурора слишком тихо, и судья попросил его говорить погромче. "Расслабьтесь", - сказал он.

У актера спросили, почему он сразу не позвонил в ФБР. Сигал объяснил, что если бы он скрылся в недрах программы по защите свидетелей, то ему трудно было бы сниматься в кино.

"Они не могут мне помочь, - сказал он о ФБР. - Они не в состоянии меня защитить".

Когда ФБР пришло к нему само, он отказался отвечать на вопросы, сославшись на 5-ю поправку к конституции, защищающую от самооговора. Прокуратуре пришлось вызвать его в суд повесткой и обещать ему иммунитет.

Он объяснил, как научился единоборствам, а также обращению с огнестрельным оружием, и заметил, что иногда дает уроки правоохранителям. У него спросили, носит ли он с собой оружие. "Все время", - ответил Сигал.

"У вас сейчас, случайно, нет его при себе?" - весело поинтересовался судья. При входе в американский суд даже сотрудники ФБР обязаны сдавать оружие.

Описывая стрелку в бруклинском ресторане Gage & Toller, актер заметил, что когда Сиккон рявкнул на него: "Смотри на меня, когда ты говоришь!" - ему пришел на память фильм "Достань коротышку".

Адвокат гангстера Джордж Сантанджело ехидно полюбопытствовал на перекрестном допросе, почему Сигал укрылся за 5-й поправкой, если он невинная жертва, и почему он пытался нанять бывшего цэрэушника, чтобы кого-то убить.

Если Сантанджело хотел таким образом вывести Сигала из равновесия, цель была достигнута. Актер замахал руками и зашумел: "Это безумие! Я здесь не подсудимый!" Судья приказал адвокату сменить тему.

По версии защиты, Сиккон не наезжал на Сигала, а просто хотел помочь сторонам решить дело мирно. Сиккона осудили, как и его подельников.