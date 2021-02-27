В центре Осло сошел оползень, людей эвакуируют

Об оползне сообщил житель, стена квартиры которого треснула, сказал оперативный дежурный Видар Педерсен норвежскому телеканалу TV2.

Геологи исследуют этот район на предмет новых потенциальных оползней. На холмистой улице Телтхусбаккен преобладают небольшие деревянные здания.

В канун Нового года Норвегию потряс крупный оползень в Гьердруме, в результате которого погибло в общей сложности десять человек.