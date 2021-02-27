Жители Эстонии вновь могут полететь в Египет: ответы на самые популярные вопросы

Postimees подготовил ответы на самые популярные вопросы, связанные с путешествием в Египет.

Какая сейчас погода на Красном море?

В основном солнечная эстонская летняя погода: 26...12 градусов в Хургаде и 26...17 Шарм-эль-Шейхе. В то же время, например, в городе Сент-Катерин, расположенном в глубине материка, недавно выпал снег. Иногда могут произойти песчаные бури.

Для въезда в Египет нужен негативный тест на коронавирус?

Да. От каждого человека (с шести лет) хотят ПЦР-тест, который был сделан не раньше чем за 72 часа до въезда, и справка, безусловно, должна быть в бумажном виде, на английском языке, с оригинальным штампом и подписью. Обработнка такого теста обычно занимает до двух суток (обычно достаточно одних суток) и стоит в Эстонии около 60 евро. Как утверждается, подходит и распечатанный со страницы testi.me цветной сертификат.

Тесты на антигены, дигитально подписанные тесты или доказательства вакцинации или того, что человек переболел, в самолет попасть не помогут.

Хотя, согласно странице Министерства иностранных дел Reisi Targalt, теоретически тест можно сдать и в Египте при прибытии чартерным рейсом (это не относится к регулярным рейсам), туроператоры требуют, чтобы тест был сделан до посадки в самолет: так безопаснее для всех пассажиров.

Есть ли другие карантинные требования?

Нет.

Что будет, если тест перед поездкой окажется положительным?

Политика по этому вопросу может варьироваться в зависимости от туроператора, но, например, Tez Tour в таком случае позволяет использоваться заплаченные за путевку деньги до конца года для приобретения новой поездки, Novatours предлагает подобную уступку в качестве дополнительной услуги под названием COVID Пауза за 19 евро. Всегда стоит подумать и о приобретении специального покрывающего Covid-19 страхования путешествия.

В Египте тоже распространяется вирус?

Распространяется. Например, 23 февраля было зарегистрировано меньше новых зараженных, чем в Эстонии, но было 39 смертей. Вероятно, это кое-что говорит о масштабах тестирования. Не стоит забывать, что в стране более 100 миллионов населения.

Более строгого ношения масок могут потребовать в учреждениях, торговых центрах, общественном транспорте и в некоторых крупных продуктовых магазинах (местный штраф — 2,6 евро). Некоторые отели могут захотеть, чтобы клиенты носили маски во всех общественных местах, или измерять температуру постояльцев.

Что в Египте открыто, кроме моря?

В туристической зоне довольно мало ограничений, но, например, кальян по эпидемиологическим соображениям запрещен. В некоторых отелях может измениться организация питания.

В туристической зоне не так много ограничений. ФОТО: MOHAMED ABD EL GHANY/REUTERS

Сколько сейчас стоит поездка в Египет?

Больше, чем раньше. Недельный пакет в более скромном отеле обычно начинается от полтысячи евро. Конечно, можно заплатить значительно больше, например, двухнедельный отпуск с едой и напитками в президентских апартаментах отеля Four Seasons в Шарм-эль-Шейхе может стоить для двоих путешественников 82 220 евро.