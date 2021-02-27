Жители Эстонии вновь могут полететь в Египет: ответы на самые популярные вопросы
С 13 февраля у эстонцев вновь есть возможность прямым рейсом отправиться в Египет.
С 13 февраля у эстонцев вновь есть возможность прямым рейсом отправиться в Египет.
Postimees подготовил ответы на самые популярные вопросы, связанные с путешествием в Египет.
Какая сейчас погода на Красном море?
В основном солнечная эстонская летняя погода: 26...12 градусов в Хургаде и 26...17 Шарм-эль-Шейхе. В то же время, например, в городе Сент-Катерин, расположенном в глубине материка, недавно выпал снег. Иногда могут произойти песчаные бури.
Для въезда в Египет нужен негативный тест на коронавирус?
Да. От каждого человека (с шести лет) хотят ПЦР-тест, который был сделан не раньше чем за 72 часа до въезда, и справка, безусловно, должна быть в бумажном виде, на английском языке, с оригинальным штампом и подписью. Обработнка такого теста обычно занимает до двух суток (обычно достаточно одних суток) и стоит в Эстонии около 60 евро. Как утверждается, подходит и распечатанный со страницы testi.me цветной сертификат.
Тесты на антигены, дигитально подписанные тесты или доказательства вакцинации или того, что человек переболел, в самолет попасть не помогут.
Хотя, согласно странице Министерства иностранных дел Reisi Targalt, теоретически тест можно сдать и в Египте при прибытии чартерным рейсом (это не относится к регулярным рейсам), туроператоры требуют, чтобы тест был сделан до посадки в самолет: так безопаснее для всех пассажиров.
Есть ли другие карантинные требования?
Нет.
Что будет, если тест перед поездкой окажется положительным?
Политика по этому вопросу может варьироваться в зависимости от туроператора, но, например, Tez Tour в таком случае позволяет использоваться заплаченные за путевку деньги до конца года для приобретения новой поездки, Novatours предлагает подобную уступку в качестве дополнительной услуги под названием COVID Пауза за 19 евро. Всегда стоит подумать и о приобретении специального покрывающего Covid-19 страхования путешествия.
В Египте тоже распространяется вирус?
Распространяется. Например, 23 февраля было зарегистрировано меньше новых зараженных, чем в Эстонии, но было 39 смертей. Вероятно, это кое-что говорит о масштабах тестирования. Не стоит забывать, что в стране более 100 миллионов населения.
Более строгого ношения масок могут потребовать в учреждениях, торговых центрах, общественном транспорте и в некоторых крупных продуктовых магазинах (местный штраф — 2,6 евро). Некоторые отели могут захотеть, чтобы клиенты носили маски во всех общественных местах, или измерять температуру постояльцев.
Что в Египте открыто, кроме моря?
В туристической зоне довольно мало ограничений, но, например, кальян по эпидемиологическим соображениям запрещен. В некоторых отелях может измениться организация питания.
Сколько сейчас стоит поездка в Египет?
Больше, чем раньше. Недельный пакет в более скромном отеле обычно начинается от полтысячи евро. Конечно, можно заплатить значительно больше, например, двухнедельный отпуск с едой и напитками в президентских апартаментах отеля Four Seasons в Шарм-эль-Шейхе может стоить для двоих путешественников 82 220 евро.
Как дела обстоят с местами в самолете?
По данным турбюро, мест будет достаточно к марту, когда как в Шарм-эль-Шейх, так и в Хургаду будут летать по четвергам и субботам.
Что думают египтяне? Наверное, они в приподнятом настроении из-за приезда эстонских туристов?
Когда Hurghadanews24 объявил о чартерах из Литвы и Эстонии, местные комментаторы заменили свой энтузиазм почти нордическим скептицизмом. «Первое смягчение - это капля», - сказал один, но второй вздохнул: «Клянусь Богом, мы никогда не слышали об этих странах». «Беднейшие страны мира», - заявил третий.
Но что будет, если турист заболеет во время поездки?
Руководитель по маркетингу Novatours Олев Рийсберг говорит, что при появлении симптомов вируса следует незамедлительно оповестить об этом представителя турагенства и старшего смены в отеле. Он обещает, что будет сделано все, чтобы для заболевшего были обеспечены ночлег и были покрыты расходы на лечение, также позаботятся о близких, которые с ним путешествуют.
После возвращения в Эстонию надо будет снова сдавать тест?
Да. ПЦР-тест можно сделать уже в другой стране за 72 часа до возвращения в Эстонию, в этом случае на ранее чем через шесть дней после сделанного за границей теста можно будет сделать повторный тест и избежать десятидневной самоизоляции. Первый тест можно бесплатно сделать и в Таллиннском аэропорту, но тогда отчет шести дней (или десяти дней самоизоляции) начнется с прибытия в аэропорт.
Для составления ответов в качестве источника использовалась и группа в Facebook «Eestlased Egiptuses»