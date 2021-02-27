Популярным маскам нельзя верить: производитель завысил их эффективность в шесть раз
На масках известного эстонского производителя указана эффективность фильтрации в 99 процентов, но независимые тесты показывают, что эта цифра завышена в шесть раз.
На масках известного эстонского производителя указана эффективность фильтрации в 99 процентов, но независимые тесты показывают, что эта цифра завышена в шесть раз.
В эстонских аптеках продаются текстильные маски от местного производителя Softcom, на упаковке которых сказано: степень фильтрации вируса составляет 99 процентов, но тесты, сделанные по заказу Деловых Ведомостей, показывают, что в действительности эффективность масок в разы ниже.
Департамент защиты прав потребителей и технического надзора ведет разбирательство в отношении компании, однако менять маркировку она пока что не собирается.
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Йыгеваское мебельное предприятие Softcom прошлой весной назвали примером того, как надо действовать в кризис, поскольку компания смогла реорганизовать свое производство и, когда спрос на мебель упал, но в стране не хватало средств индивидуальной защиты, они начали производить хирургические маски.
Директор фирмы Прийт Петтай менее года назад подтвердил Postimees готовность производить и защитные костюмы.
Популярными стали и текстильные маски Softcom, которые носила также президент Керсти Кальюлайд.