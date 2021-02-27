Сб, 27.02.2021
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В Силах обороны более 200 зараженных коронавирусом

Солдаты. Иллюстративное фото. ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

По словам главного врача Сил обороны, сейчас в восках насчитывается порядка 220 коронапозитивных военнослужащих, из них 175 - срочники.

Зачастую вирус проникает в воинские части вместе с вернувшимися из увольнения солдатами, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

"Срок увольнительных специально продлен до трех суток, чтобы в случае, если у солдата есть дома близкоконтактные лица или он встретится с кем-то из друзей, который сам коронапозитивный или близкоконтактный, у солдата было бы время позвонить в часть и сообщить: "Я контактировал с коронапозитивным, поэтому вернуться в часть немедленно не могу", - рассказала командир Охранного батальона подполковник Маргот Кюннапуу.

После этого солдат остается на один день дома, чтобы батальон организовал условия для его изоляции, а затем он возвращается в батальон на десятидневную изоляцию, в ходе которой ему делают ковид-тест. Получившие негативный результат возвращаются к обычной службе, в противном случае срок изоляции продлевается.

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