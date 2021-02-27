В Силах обороны более 200 зараженных коронавирусом
По словам главного врача Сил обороны, сейчас в восках насчитывается порядка 220 коронапозитивных военнослужащих, из них 175 - срочники.
По словам главного врача Сил обороны, сейчас в восках насчитывается порядка 220 коронапозитивных военнослужащих, из них 175 - срочники.
Зачастую вирус проникает в воинские части вместе с вернувшимися из увольнения солдатами, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".
"Срок увольнительных специально продлен до трех суток, чтобы в случае, если у солдата есть дома близкоконтактные лица или он встретится с кем-то из друзей, который сам коронапозитивный или близкоконтактный, у солдата было бы время позвонить в часть и сообщить: "Я контактировал с коронапозитивным, поэтому вернуться в часть немедленно не могу", - рассказала командир Охранного батальона подполковник Маргот Кюннапуу.
После этого солдат остается на один день дома, чтобы батальон организовал условия для его изоляции, а затем он возвращается в батальон на десятидневную изоляцию, в ходе которой ему делают ковид-тест. Получившие негативный результат возвращаются к обычной службе, в противном случае срок изоляции продлевается.