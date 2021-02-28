Россиянин Анкалаев победил украинца Крылова на турнире UFC в Вегасе

Поединок растянулся на все три раунда, по итогам которого арбитры присудили победу россиянину единогласным решением.

На счету 28-летнего Анкалаева в смешанных единоборствах теперь 15 побед при одном поражении. Что касается 28-летнего Крылова, он потерпел восьмое поражение при 27 победах.

Спортсмены представляли полутяжелую весовую категорию.

Бой Анкалаев – Крылов был со-главным на турнире. В главном же поединке 30-летний француз Сирил Ган победил другого тяжеловеса, 32-летнего представителя Суринама Жаирзиньо Розенстрайка.

Поединок был пятираундовым, по окончании боя единогласным решением судей победил Ган. Это его восьмая победа в восьми поединках. Что касается Розенстрайка, он потерпел второе поражение при 11 победах.

Также в рамках турнира прошел ряд боев, в одном из них 36-летний россиянин полутяжеловес Максим Гришин проиграл в трехраундовом поединке 32-летнему американцу Дастину Джейкоби. Победа бойца США была зафиксирована решением судей.