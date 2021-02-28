За сутки в Эстонии выявлен 1201 зараженный, скончались пять человек
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 6222 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 1201, то есть 19,3% от общего количества.
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 6222 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 1201, то есть 19,3% от общего количества.
За сутки скончались пять человек: женщины в возрасте 72, 73, 76 лет, а также 78-летний мужчина и 81-летняя женщина. Всего в Эстонии умерли 589 человек, зараженных коронавирусом.
Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 747 человек. В Харьюмаа 567 новых случаев приходится на Таллинн.
В Ида-Вирумаа прибавилось 143 новых зараженных, в Тартумаа - 67, Ляэне-Вирумаа - 55, Сааремаа - 40, Вырумаа - 33, Пярнумаа - 21, Ярвамаа - 20, Вильяндимаа - 17, Валгамаа - 14, в Рапламаа, Пыльвамаа и Йыгевамаа - 9, в Ляэнемаа и Хийумаа - по 2. В случае еще 13 человек место жительство в Регистре народонаселения не указано.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 988,88 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 15,4% от общего количества сделанных тестов.
За сутки в больницах открыли 42 новые истории болезни с COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 523 пациента.
К утра 28 февраля, в больнице находится 523 пациента с Covid-19, из них в интенсивной терапии находится 42 пациента, к аппаратам ИВЛ подключено 27 человек. За сутки домой отправлены 13 человек, восемь человек переведены из ковид-отделения в другое (один перевод зарегистрирован задним числом), четыре человека переведены в другую больницу.
На сегодняшний день, 28 февраля, в больницах закрыто 3520 случаев болезни Covid-19 у 3455 человек.
Всего к 28 февраля в Эстонии выздоровело 49 908 человек. Из них история болезни 34 958 (70%) человек закрыта, у 14 950 человек (30%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, эти люди не нуждаются в больничном лечении и ждут подтверждения выздоровления.
Всего в Эстонии от SARS-CoV-2 вакцинировано 78 576 человек, две дозы вакцины получили 33 927 человек.
За сутки люди получили 1463 дозы вакцины, всего люди в Эстонии получили 112 503 дозы вакцины. Среди людей старше 80 лет не менее одной дозы вакцины получила одна пятая часть. В предстоящие недели продолжится вакцинация групп риска и работников передовой. Статистика о вакцинации доступна на сайте департамента здоровья. Данные о своей вакцинации можно найти на портале Digilugu.ee.
Цель вакцинации от COVID-19 – защитить группы риска, которые с большей вероятностью могут заразиться или заболевание которых может протекать тяжелее, предотвратить и уменьшить связанные с COVID-19 заболевания и смертность, снизить нагрузку на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечить нормальное функционирование общества.
В приоритетном порядке вакцинируют медработников и работников медучреждений, персонал и обитателей домов призрения, а также людей старше 70 лет и с определенными диагнозами, которые из-за состояния здоровья могут иметь более тяжелое заболевание COVID-19. Как только в Эстонию поступит достаточное количество вакцин против COVID-19, вакцинация станет доступной для других целевых групп и для всего населения.
С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.
Установите приложение HOIA
Установите на свой телефон через Google Play или App Store мобильное приложение HOIA, которое вышлет вам уведомление в случае близкого контакта с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами. Это означает, что государство, производитель приложения или телефона не получают сведений о том, кто и с кем близко контактировал. Подробнее см. на www.hoia.me/ru.
По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK), на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 266 934 раза. Через приложение было сообщено о заболевании 4 059 раз, из них активных случаев заболевания на текущий момент насчитывается 763.
На странице koroonatestimine.ee/ru сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на данной веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. Здесь же можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать телефонные номера службы поддержки клиентов и координаты мест проведения тестирования.
Интенсивность заражения очень высока
Заболеваемость COVID-19 высока по всей Эстонии. Чтобы наша медицинская система выдержала, и мы не подвергали опасности жизнь и здоровье других людей, нам необходимо придерживаться всех мер, которые были приняты для защиты нашего здоровья. Действующие в Эстонии ограничения во многом позволяют людям продолжать обычную жизнь. Каждый человек своим ответственным поведением может внести вклад в разрешение кризиса, связанного с COVID-19. Чтобы предотвратить вызванную коронавирусом инфекцию, необходимо, в первую очередь, тщательно соблюдать гигиену рук и дистанцию, носить маску и не прикасаться грязными руками к глазам, носу и рту.
Обращайтесь за сведениями о коронавирусной инфекции, заболевании COVID-19 и вакцинации против коронавируса только к достоверным источникам. Информацию о вакцинации можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru. Подробную информацию о COVID-19 можно найти на сайте Департамента здоровья и на странице учреждения в Facebook.