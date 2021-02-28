За сутки в Эстонии выявлен 1201 зараженный, скончались пять человек

За сутки скончались пять человек: женщины в возрасте 72, 73, 76 лет, а также 78-летний мужчина и 81-летняя женщина. Всего в Эстонии умерли 589 человек, зараженных коронавирусом.

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 747 человек. В Харьюмаа 567 новых случаев приходится на Таллинн.

В Ида-Вирумаа прибавилось 143 новых зараженных, в Тартумаа - 67, Ляэне-Вирумаа - 55, Сааремаа - 40, Вырумаа - 33, Пярнумаа - 21, Ярвамаа - 20, Вильяндимаа - 17, Валгамаа - 14, в Рапламаа, Пыльвамаа и Йыгевамаа - 9, в Ляэнемаа и Хийумаа - по 2. В случае еще 13 человек место жительство в Регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 988,88 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 15,4% от общего количества сделанных тестов.

За сутки в больницах открыли 42 новые истории болезни с COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 523 пациента.

К утра 28 февраля, в больнице находится 523 пациента с Covid-19, из них в интенсивной терапии находится 42 пациента, к аппаратам ИВЛ подключено 27 человек. За сутки домой отправлены 13 человек, восемь человек переведены из ковид-отделения в другое (один перевод зарегистрирован задним числом), четыре человека переведены в другую больницу.

На сегодняшний день, 28 февраля, в больницах закрыто 3520 случаев болезни Covid-19 у 3455 человек.

Всего к 28 февраля в Эстонии выздоровело 49 908 человек. Из них история болезни 34 958 (70%) человек закрыта, у 14 950 человек (30%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, эти люди не нуждаются в больничном лечении и ждут подтверждения выздоровления.

Всего в Эстонии от SARS-CoV-2 вакцинировано 78 576 человек, две дозы вакцины получили 33 927 человек.

За сутки люди получили 1463 дозы вакцины, всего люди в Эстонии получили 112 503 дозы вакцины. Среди людей старше 80 лет не менее одной дозы вакцины получила одна пятая часть. В предстоящие недели продолжится вакцинация групп риска и работников передовой. Статистика о вакцинации доступна на сайте департамента здоровья. Данные о своей вакцинации можно найти на портале Digilugu.ee.

Цель вакцинации от COVID-19 – защитить группы риска, которые с большей вероятностью могут заразиться или заболевание которых может протекать тяжелее, предотвратить и уменьшить связанные с COVID-19 заболевания и смертность, снизить нагрузку на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечить нормальное функционирование общества.

В приоритетном порядке вакцинируют медработников и работников медучреждений, персонал и обитателей домов призрения, а также людей старше 70 лет и с определенными диагнозами, которые из-за состояния здоровья могут иметь более тяжелое заболевание COVID-19. Как только в Эстонию поступит достаточное количество вакцин против COVID-19, вакцинация станет доступной для других целевых групп и для всего населения.

С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

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