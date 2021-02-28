Неприглядное зрелище ⟩ МуПо призывает владельцев собак к порядку
С приходом теплой весенней погоды снег стал таять, и миру явилось неприглядное зрелище. В МуПо ежедневно поступают жалобы на экскременты домашних животных на тротуарах и лужайках.
С приходом теплой весенней погоды снег стал таять, и миру явилось неприглядное зрелище. В МуПо ежедневно поступают жалобы на экскременты домашних животных на тротуарах и лужайках.
«Хааберсти в этом отношении не исключение, стоит пойти только на пруд Ыйсмяэ - после таяния снега зрелище печальное», - сказал старший инспектор Таллиннского департамента муниципальной полиции по району Хааберсти Талех Гусейнов.
«Конечно, есть и порядочные владельцы собак, которые убирают за своим питомцем, и они, безусловно, заслуживают похвалы. Я также стал свидетелем того, как один владелец собаки призвал другого к порядку после того, как тот не убрал за животным. Мы надеемся, что культура уборки будет улучшаться с каждый годом», - сказал он.
МуПо еще раз напоминает, что, согласно правилам содержания собак и кошек в Таллинне, владелец обязан соблюдать санитарно-гигиенические требования, в том числе убирать фекалии за своей собакой или кошкой.