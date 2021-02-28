Кая Каллас: если не будем соблюдать ограничения, придется запереть людей по домам

Публикуем слова премьер-министра в полном объеме:

Дорогой эстонский народ! Пожалуйста, оставайтесь дома. Кто может работать удаленно, работайте дома. Пожалуйста, сократите контакты. Пожалуйста, соблюдайте дистанцию с другими людьми. Поскольку распространение вируса в Эстонии очень велико, мы должны вместе остановить эту кривую заболеваемости. Правительство не может сделать этого в одиночку, потому что вирус распространяют именно люди, так что только мы можем остановить его распространение.

На этой неделе вступят в силу новые ограничения. Одни говорят, что они слишком строгие, другие - слишком мягкие. Какими бы строгими не были ограничения, если люди им не будут следовать, они не сработают. Мы видели это и на примере других европейских странах. Да, всегда можно поставить больше полицейских патрулей для осуществления надзора, но действительно ли мы хотим, чтобы полиция, вместо того, чтобы следить за преступниками, следила за тем, чтобы люди соблюдали дистанцию в два метра? Почему мы сами не можем соблюдать дистанцию?

Беда c этим вирусом в том, что молодым людям приходится ограничивать себя, чтобы спасти пожилых. Молодые люди тоже болеют, но обычно болезнь протекает в очень легкой форме. Температура поднимается на день-два, голова болит, но молодой человек уже возвращается в строй. Вот почему среди молодежи широко распространено мнение, что в ограничениях нет необходимости и их не нужно соблюдать, потому что болезнь протекает легче, чем грипп. Они не видят тех людей, которые нуждаются в стационарном лечении, которые тяжело переносят это заболевание. Кроме того, у всех накопились усталость и фрустрация от ограничений и болезни, что усиливает пренебрежение соблюдением правил.

Я хочу, чтобы Эстония оставалась максимально открытой на протяжении всего времени распространения коронавируса. По сравнению с другими странами Эстония оставалась относительно открытой. У нас нет комендантского часа, были открыты кафе, магазины, кинотеатры и театры. Мы смогли быть осторожными в течение долгого времени, но теперь, когда не за горами время, когда вирус отступит, мы позволили себе расслабиться.

Мы все слышали слишком много историй о том, как магазинам, мероприятиям, игровым комнатам, развлекательным заведениям и спа связывают руки ограничениями. Часто клиенты и посетители не соблюдают ограничения, а их соблюдение не требуют даже те, чья зарплата или доход компании зависят от открытости общества. И это не какое-то обобщение, основанное на внутренних ощущениях, это заявление подтверждается растущей заболеваемостью Covid-19. Коронавирус распространяется повсюду, и более трети людей не могут сказать, где они заразились. Исходя из этого, мы решили, что усилим контроль за соблюдением ограничений, а нарушения будут влечь за собой штрафы.