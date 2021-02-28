Кая Каллас: если не будем соблюдать ограничения, придется запереть людей по домам
В своем блоге премьер-министр Кая Каллас опубликовала свое мнение, в котором призвала народ Эстонии отнестись серьезно к введеным ограничениям.
В своем блоге премьер-министр Кая Каллас опубликовала свое мнение, в котором призвала народ Эстонии отнестись серьезно к введеным ограничениям.
Публикуем слова премьер-министра в полном объеме:
Дорогой эстонский народ! Пожалуйста, оставайтесь дома. Кто может работать удаленно, работайте дома. Пожалуйста, сократите контакты. Пожалуйста, соблюдайте дистанцию с другими людьми. Поскольку распространение вируса в Эстонии очень велико, мы должны вместе остановить эту кривую заболеваемости. Правительство не может сделать этого в одиночку, потому что вирус распространяют именно люди, так что только мы можем остановить его распространение.
На этой неделе вступят в силу новые ограничения. Одни говорят, что они слишком строгие, другие - слишком мягкие. Какими бы строгими не были ограничения, если люди им не будут следовать, они не сработают. Мы видели это и на примере других европейских странах. Да, всегда можно поставить больше полицейских патрулей для осуществления надзора, но действительно ли мы хотим, чтобы полиция, вместо того, чтобы следить за преступниками, следила за тем, чтобы люди соблюдали дистанцию в два метра? Почему мы сами не можем соблюдать дистанцию?
Беда c этим вирусом в том, что молодым людям приходится ограничивать себя, чтобы спасти пожилых. Молодые люди тоже болеют, но обычно болезнь протекает в очень легкой форме. Температура поднимается на день-два, голова болит, но молодой человек уже возвращается в строй. Вот почему среди молодежи широко распространено мнение, что в ограничениях нет необходимости и их не нужно соблюдать, потому что болезнь протекает легче, чем грипп. Они не видят тех людей, которые нуждаются в стационарном лечении, которые тяжело переносят это заболевание. Кроме того, у всех накопились усталость и фрустрация от ограничений и болезни, что усиливает пренебрежение соблюдением правил.
Я хочу, чтобы Эстония оставалась максимально открытой на протяжении всего времени распространения коронавируса. По сравнению с другими странами Эстония оставалась относительно открытой. У нас нет комендантского часа, были открыты кафе, магазины, кинотеатры и театры. Мы смогли быть осторожными в течение долгого времени, но теперь, когда не за горами время, когда вирус отступит, мы позволили себе расслабиться.
Мы все слышали слишком много историй о том, как магазинам, мероприятиям, игровым комнатам, развлекательным заведениям и спа связывают руки ограничениями. Часто клиенты и посетители не соблюдают ограничения, а их соблюдение не требуют даже те, чья зарплата или доход компании зависят от открытости общества. И это не какое-то обобщение, основанное на внутренних ощущениях, это заявление подтверждается растущей заболеваемостью Covid-19. Коронавирус распространяется повсюду, и более трети людей не могут сказать, где они заразились. Исходя из этого, мы решили, что усилим контроль за соблюдением ограничений, а нарушения будут влечь за собой штрафы.
Безусловно, есть много людей и компаний, которые прилежно следуют правилам, они ответственны и несут издержки ограничений. И это то, что причиняет мне больше всего боли. Потому что те, кто не соблюдает требования, наказывают тех, кто со своей стороны делает все возможное, чтобы общество оставалось открытым. Не стоит считать, что несоблюдение правил не повлечет за собой никаких последствий. Последствия будут, и серьезные — отмена занятий в школах, проблемы душевного здоровья, потеря дохода и, возможно, людей придется запереть по домам.
Наша цель при введении ограничений состояла в том, чтобы избежать перегрузки медицинской системы, то есть серьезных случаев, требующих стационарного лечения. В связи с этим мы выделили деньги на приобретение Ремдесивира, который значительно облегчает течение болезни и сокращает время пребывания в больнице. Также по этой причине мы были первыми, кто начал вакцинацию пожилых людей и групп риска, чтобы вывести их из группы риска и тем самым уменьшить количество тех, кто попадает в больницу.
Наша медицинская система хороша и до сих пор смогла устоять. Еще на прошлой неделе члены Научного совета подтвердили, что в крупных больницах заполнена половина предусмотренных мест и нагрузка на медицинскую систему не слишком велика. В течение этой недели это изменилось: нагрузка на больницы в Северном регионе увеличилась, потому что заболеваемость там выросла, но в этом же регионе находятся и самые большие больницы, где также лечатся другие болезни, и этих пациентов нельзя перевезти в другое место.
Наш уровень инфицирования на 100 000 жителей за 14 дней в настоящее время является одним из самых высоких в Европе. В четверг и пятницу я присутствовала на заседании Европейского совета, где главными темами были коронакризис и вакцинация. Заражение во многих странах было на уровне 1000-1500 зараженных на 100 000 жителей в течение 14 дней, когда наш показатель был очень низким. Наш пик сейчас, в то время как в других странах заболеваемость идет на спад, и это выглядит неприятно.
Число пациентов на больничных койках начало расти в ноябре и достигло текущего плато в конце декабря. Остается только догадываться, почему нынешние оппозиционеры и члены прошлого правительства не ввели более жестких ограничений. Скорее всего, именно потому, что они также увидели, что жертвами этого кризиса становятся не только заболевшие коронавирусом, но и люди, теряющие работу, дети, остающиеся без образования, и люди с проблемами душевного здоровья. А также по той причине, что введенные слишком рано жесткие ограничения вызывают в людях упрямство, и они больше не хотят им следовать.
Возвращаясь к началу, март будет трудным месяцем. Нам нужно ограничить себя, чтобы вирус не ограничил наше лето. Пожалуйста, оставайтесь дома и соблюдайте дистанцию. Мойте руки и надевайте маску в помещениях.