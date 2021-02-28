Госпрокуратура оспорила решение освободить Керсти Крахт

Прокурор Перн не согласился с решением Таллиннского окружного суда, в соответствии с которым Крахт освободили 16 февраля. Перн обжаловал решение в Госсуде, но нет гарантии, что его жалоба будет рассмотрена.

16 февраля окружной суд также решил перевести подозреваемого в коррупционных преступлениях бизнесмена Хиллара Тедера из-под стражи под электронный надзор, но это произойдет только при вступлении решения в силу и если госпрокуратура его не оспорит.

12 января полиция безопасности в числе прочих задержала Хиллара Тедера и теперь уже бывшего советника министра финансов Керсти Крахт как подозреваемых в возможных коррупционных преступлениях, связанных с развитием недвижимости Porto Franco в центре Таллинна; подозрение предъявлено также уже бывшему генсеку Центристской партии Михаилу Корбу и Центристской партии как юридическому лицу.

Хиллара Тедера и Михаила Корба подозревают в торговле влиянием. Согласно подозрению, они договорились, что Хиллар Тедер перед выборами в местные самоуправления пожертвует Центристской партии Эстонии в общей сложности до одного миллиона евро. Взамен Михаил Корб должен был организовать право на строительство въезда на парковку на принадлежащую Таллинну землю. Под подозрение в торговле влиянием попала Центристская партия как юридическое лицо.

Тедера подозревают в даче взятки Крахт за то, чтобы она, используя свое положение советника министра финансов, обеспечила бы благоприятные для Porto Franco решения при использовании мер кризисной помощи Kredex. Передача взятки не состоялась, так как Хиллар Тедер и Керсти Крахт были задержаны сотрудниками департамента полиции безопасности.

Хиллар Тедер и Керсти Крахт также подозреваются в соглашении об отмывании денег с целью сокрытия подкупа Крахт Тедером.

Подозрения предъявлены еще двоим предпринимателям.

14 января Харьюский уездный суд дал санкции на арест Тедера и Крахт — сначала на срок до двух месяцев.