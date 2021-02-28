Юлия Навальная не приняла извинения блогера Артемия Лебедева

Жена политика Алексея Навального ответила на извинения дизайнера и блогера Артемия Лебедева, который ранее опубликовал недостоверную информацию о том, что она якобы имеет гражданство ФРГ. "Артемий, извинений ваших я не принимаю. Извиняетесь вы не потому, что вы человек чести,… а потому что вы трус, и у вас поджилки трясутся, что из-за того, что вы публикуете поддельные документы, вас могут к ответственности привлечь. И удалять вы фейк не будете не потому, что вы за свободу слова, а потому что хотите, чтобы опубликованный вами фейк и дальше распространялся", - написала Юлия Навальная в Instagram в воскресенье, 28 февраля, пишет Deutsche Welle.