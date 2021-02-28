Неудавшийся вор устроил дебош в магазине: разбиты входная дверь и бутылки, в драке пострадал покупатель

Молодого человека обвиняли в том, что 16 сентября в 19:55 он из торгового зала одного продуктового магазина в Ярвамаа взял с целью незаконного присвоения следующие товары: 20 пачек сигарет Marlboro Red на сумму 95 евро, два пакета на сумму 0,38 евро, две бутылки рома Captain Morgan на сумму 53,30 евро; две бутылки водки Viru Valge на сумму 35,98 евро; бутылку водки «Зеленая марка» на сумму 21,69 евро; четыре бутылки бренди Ibis XO на сумму 57,96 евро; бутылку Sprite за 1,95 евро; две бутылки Coca-Cola за 3,10 евро; водку Saaremaa на сумму 10,79 евро; две бутылки сидра Somersby за 2,90 евро; два батончика Snickers за 0,98 евро; один Mars за 0,69 евро; бутылку Cuba Libre за 1,29 евро; пачку сигарет LD Red за 4,10 евро, пишет Järva Teataja.

Обвиняемый положил товар на кассовую ленту и после того, как продавец просканировал все вышеперечисленное, разложил товары по двум пакетам. Общий счет составил 290,11 евро.

Мужчина не заплатил за товар. Он взял пакеты и направился в сторону выхода из магазина. Выйти из магазина ему помешали работники, которые стояли перед дверью и просили помочь находящихся в магазине людей.

Вор хотел вместе с пакетами прорваться через работников, но ему помешал покупатель, который обратно затолкал его в магазин.

Работник смог вырвать из рук вора пакеты с товаром, но они упали, и в пакетах разбились одна бутылка рома (ущерб в 26,65 евро) и одна бутылка водки (17,99 евро). После этого вор ударил кулаком посетителя магазина в область левой брови и рта, а также в ходе драки разбил стекло входной двери, чем причинил магазину имущественный ущерб в 65,05 евро.

Также молодого мужчину обвиняют в том, что хотя в конце июля и в начале сентября его наказали за кражи денежным штрафом, он 14 сентября в 20:52 отправился вновь воровать в магазин.

Он украл из магазина три бутылки водки Hilbny Dar Classic на сумму 29,97 евро. Он в очередной раз пронес товар мимо кассы и не заплатил за него.

За эти преступления его приговорили к трем годам тюрьмы. Поскольку дело рассматривали в рамках сокращенного производства, итоговым наказанием стали два года.

В качестве шокового наказания он должен был сразу провести за решеткой один месяц. Другая часть наказания будет условной с испытательным сроком в три года.

Не позднее начала декабря этого года он должен возместить нанесенный потерпевшим ущерб (109,69 и 29,97 евро), он не должен во время испытательного срока употреблять алкоголь и наркотики, к октябрю у него должно быть рабочее место или он должен пойти учиться, он должен участвовать в социальной программе и к марту записаться на прием к психиатру.