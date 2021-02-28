Картина дня: обращение премьер-министра, инцидент в таллиннском баре и победа Тянака

Кая Каллас: если не будем соблюдать ограничения, придется запереть людей по домам

В своем блоге премьер-министр Кая Каллас опубликовала свое мнение, в котором призвала народ Эстонии отнестись серьезно к введенным ограничениям. Читать далее...

За сутки в Эстонии выявлен 1201 зараженный, скончались пять человек

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 6222 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 1201, то есть 19,3% от общего количества. Читать далее...

ФОТО 〉 В Таллинне посетители бара наплевали на коронаограничения

Читатель Postimees прислал фотографии, на которых запечатлено, что в Таллинне перед баром Sveta собралось большое количество людей и никто не соблюдает правило 2+2. Читать далее...

ГРАФИКИ 〉 В коронакризис Эстония финансово поддержала население так же, как Белоруссия и африканские страны

Эстония поддержала свое население во время пандемии Covid-19 так же, как Белоруссия и африканские страны, значительно отстав от европейских стран, согласно Our World Data. Читать далее...

Семья стала объектом травли из-за коронавируса: «На нас смотрели косо даже через несколько месяцев»

В начале апреля прошлого года проживающая в Абья семья из-за коронавируса стала жертвой травли. Их обвиняли в том, что они больными ходили в магазин и гуляли. Читать далее...

Неудавшийся вор устроил дебош в магазине: разбиты входная дверь и бутылки, в драке пострадал покупатель

В конце прошлого года в Пайдеском доме суда прошло заседание, в рамках которого молодого человека обвиняли в краже и ограблении. Читать далее...

Фото и видео: люди на коньках сопровождали по морскому льду паром Куйвасту-Виртсу

Читатель Postimees, которые плыл на пароме по маршруту Куйвасту-Виртсу, сегодня в 13 часов заметил двух людей, которые сами на коньках направлялись в сторону материка. Читать далее...

ФОТО 〉 Рыбак провалился под лед, на помощь поспешили спасатели

Хорошая погода, несмотря на стремительно таящий лед, на выходных привлекла на реку Пярну большое количество рыбаков. Несчастный случай не заставил себя долго ждать и в воскресенье Спасательный департамент сообщил, что на реке Пярну один рыбак провалился под лед. Читать далее...

НЕПРИГЛЯДНОЕ ЗРЕЛИЩЕ 〉 МуПо призывает владельцев собак к порядку

С приходом теплой весенней погоды снег стал таять, и миру явилось неприглядное зрелище. В МуПо ежедневно поступают жалобы на экскременты домашних животных на тротуарах и лужайках. Читать далее...

Лутсар: ситуация критическая, контакты нужно сокращать немедленно!

По словам профессора вирусологии Ирьи Лутсар, количество положительных проб на коронавирус за последние дни показывает, что ситуация в стране критическая. Лутсар взывает к людям: контакты нужно сокращать немедленно. Читать далее...

Когда Бог хочет кого-то наказать…

Официальные речи по торжественным поводам обычно изобилуют тщательным анализом т.н. текущего момента, глубокими обобщениями, оптимистичными прогнозами и благими пожеланиями всему народу и каждому жителю страны лично. Не стала исключением и нынешняя речь президента Керсти Кальюлайд по случаю Дня независимости Эстонии. Читать далее...

Тянак и Ярвеоя выиграли ралли Арктики

Отт Тянак и Мартин Ярвеоя (Hyunday) выиграли прошедшее в этом году впервые в серии ЧМ ралли Арктики в Финляндии. Читать далее...

Прокурор требует для обвиняемого в сексуальном насилии над девочкой младше 10 лет тюремного срока

Прокурор потребовал шокового заключения для обвиняемого в сексуальном насилии над девочкой младше 10 лет известного организатора и ведущего мероприятий для детей Венно Лоосаара, защитник считает, что Лоосаара следует полностью оправдать. Читать далее...

Водитель проигнорировал требование полиции об остановке: двое в больнице

В субботу поздно вечером в Ляэне-Вирумаа водитель легкового автомобиля проигнорировал требование полиции об остановке и врезался в столб. Два человека попали в больницу. Читать далее...

Синоптики: весна вступает в свои права