Картина дня: обращение премьер-министра, вор-неудачник и очередная победа Тянака
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 28 февраля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 28 февраля.
В своем блоге премьер-министр Кая Каллас опубликовала свое мнение, в котором призвала народ Эстонии отнестись серьезно к введенным ограничениям. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 6222 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 1201, то есть 19,3% от общего количества. Читать далее...
Эстония поддержала свое население во время пандемии Covid-19 так же, как Белоруссия и африканские страны, значительно отстав от европейских стран, согласно Our World Data. Читать далее...
В конце прошлого года в Пайдеском доме суда прошло заседание, в рамках которого молодого человека обвиняли в краже и ограблении. Читать далее...
С приходом теплой весенней погоды снег стал таять, и миру явилось неприглядное зрелище. В МуПо ежедневно поступают жалобы на экскременты домашних животных на тротуарах и лужайках. Читать далее...
По словам профессора вирусологии Ирьи Лутсар, количество положительных проб на коронавирус за последние дни показывает, что ситуация в стране критическая. Лутсар взывает к людям: контакты нужно сокращать немедленно. Читать далее...
Официальные речи по торжественным поводам обычно изобилуют тщательным анализом т.н. текущего момента, глубокими обобщениями, оптимистичными прогнозами и благими пожеланиями всему народу и каждому жителю страны лично. Не стала исключением и нынешняя речь президента Керсти Кальюлайд по случаю Дня независимости Эстонии. Читать далее...
Отт Тянак и Мартин Ярвеоя (Hyunday) выиграли прошедшее в этом году впервые в серии ЧМ ралли Арктики в Финляндии. Читать далее...
Прокурор потребовал шокового заключения для обвиняемого в сексуальном насилии над девочкой младше 10 лет известного организатора и ведущего мероприятий для детей Венно Лоосаара, защитник считает, что Лоосаара следует полностью оправдать. Читать далее...
В субботу поздно вечером в Ляэне-Вирумаа водитель легкового автомобиля проигнорировал требование полиции об остановке и врезался в столб. Два человека попали в больницу. Читать далее...
Антициклон над Западной Европой транспортирует свое тепло и в другие части Европы. Читать далее...