Картина дня: обращение премьер-министра, вор-неудачник и очередная победа Тянака

Кая Каллас: если не будем соблюдать ограничения, придется запереть людей по домам

В своем блоге премьер-министр Кая Каллас опубликовала свое мнение, в котором призвала народ Эстонии отнестись серьезно к введенным ограничениям. Читать далее...

За сутки в Эстонии выявлен 1201 зараженный, скончались пять человек

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 6222 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 1201, то есть 19,3% от общего количества. Читать далее...

ГРАФИКИ 〉 В коронакризис Эстония финансово поддержала население так же, как Белоруссия и африканские страны

Эстония поддержала свое население во время пандемии Covid-19 так же, как Белоруссия и африканские страны, значительно отстав от европейских стран, согласно Our World Data. Читать далее...

Неудавшийся вор устроил дебош в магазине: разбиты входная дверь и бутылки, в драке пострадал покупатель

В конце прошлого года в Пайдеском доме суда прошло заседание, в рамках которого молодого человека обвиняли в краже и ограблении. Читать далее...

НЕПРИГЛЯДНОЕ ЗРЕЛИЩЕ 〉 МуПо призывает владельцев собак к порядку

С приходом теплой весенней погоды снег стал таять, и миру явилось неприглядное зрелище. В МуПо ежедневно поступают жалобы на экскременты домашних животных на тротуарах и лужайках. Читать далее...

Лутсар: ситуация критическая, контакты нужно сокращать немедленно!

По словам профессора вирусологии Ирьи Лутсар, количество положительных проб на коронавирус за последние дни показывает, что ситуация в стране критическая. Лутсар взывает к людям: контакты нужно сокращать немедленно. Читать далее...

Когда Бог хочет кого-то наказать…

Официальные речи по торжественным поводам обычно изобилуют тщательным анализом т.н. текущего момента, глубокими обобщениями, оптимистичными прогнозами и благими пожеланиями всему народу и каждому жителю страны лично. Не стала исключением и нынешняя речь президента Керсти Кальюлайд по случаю Дня независимости Эстонии. Читать далее...

Тянак и Ярвеоя выиграли ралли Арктики

Отт Тянак и Мартин Ярвеоя (Hyunday) выиграли прошедшее в этом году впервые в серии ЧМ ралли Арктики в Финляндии. Читать далее...

Прокурор требует для обвиняемого в сексуальном насилии над девочкой младше 10 лет тюремного срока

Прокурор потребовал шокового заключения для обвиняемого в сексуальном насилии над девочкой младше 10 лет известного организатора и ведущего мероприятий для детей Венно Лоосаара, защитник считает, что Лоосаара следует полностью оправдать. Читать далее...

Водитель проигнорировал требование полиции об остановке: двое в больнице

В субботу поздно вечером в Ляэне-Вирумаа водитель легкового автомобиля проигнорировал требование полиции об остановке и врезался в столб. Два человека попали в больницу. Читать далее...

Синоптики: весна вступает в свои права