Число покидающих вторую пенсионную ступень превысило сто тысяч

Поскольку средний возраст заявителей 39 лет, это означает, что в среднем они, вероятно, присоединялись ко второй ступени с самого начала, то есть с 2002 года. 20 процентов собранных ими денег поступает государству в качестве подоходного налога.

Из статистики пенсионной реформы также следует, что темпы подачи заявлений на выход из второй ступени замедлились: по состоянию на конец января заявлений было немного более 75 000.

Согласно прогнозам, число поданных заявок вырастет к концу марта, поскольку в марте заканчивается первый период подачи заявок. Представившим заявление к этому времени выплатят деньги в сентябре.

Время подачи заявки разделено на три периода - с 1 января по 31 марта; с 1 апреля по 31 июля; с 1 августа по 30 ноября, также от периода зависит время выплаты. Деньги будут выплачены через пять месяцев после окончания периода подачи заявок, то есть если заявка была подана в период, заканчивающийся 31 марта, деньги будут получены в сентябре.

Пенсионный центр поясняет, что выплачивают все деньги, накопленные во второй пенсионной ступени, и с них нужно уплатить 20 процентов подоходного налога.