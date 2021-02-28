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Президент Чехии написал письмо российскому президенту Владимиру Путину с просьбой о поставках вакцины "Спутник V". Число заражений коронавирусом в мире превысило 113,7 млн. В Англии будут дважды в неделю бесплатно тестировать родителей школьников. Эти и другие новости о развитии ситуации с коронавирусом в мире - в нашем обзоре.

Президент Чехии Милош Земан попросил российского президента Владимиру Путину помочь с поставками вакцины "Спутник V". "Я написал письмо господину президенту Владимиру Путину с просьбой о поставке нам вакцин "Спутник V". Согласно информации от посольства РФ в Праге, партия этой вакцины в ближайшее время будет прислана", - сказал Земан в интервью пражскому телеканалу CNN Prima News.

По его словам, он согласовал эту инициативу с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем. Последний ранее говорил, что чешские власти не намерены использовать российскую вакцину, пока ее не одобрит Европейское агентство лекарственных средств (EMA). В настоящий момент такого одобрения пока не получено.

Однако в интервью CNN Prima News Бабиш заявил, что власти Чехии больше не намерены ждать санкции EMA, поскольку "Россия за ним не обращалась". Он добавил, что чешское агентство по лекарственным препаратам "должно изучить документацию". "Если они ее одобрят, министерство здравоохранения может сделать исключение... и после этого все, кто захотят, смогут сделать прививки", - цитирует Бабиша агентство Рейтер.

По словам премьер-министра Чехии, его страна может последовать примеру Венгрии, глава которой Виктор Орбан сделал прививку китайской вакциной производства Sinopharm, хотя она тоже не одобрена на уровне Евросоюза.

С конца декабря 2020 года в Чехии уже проходит вакцинация от коронавируса с использованием вакцин производства компаний BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Прививки сделали примерно 650 тыс. жителей страны с населением около 10,6 млн человек.

Чехия - одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран мира, здесь 1,2 млн заболевших, более 20 тыс. пациентов скончались.

Число заражений в мире превысило 113,7 млн

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии составило 113 млн 784 тыс. 735, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Во всем мире число умерших от связанных с ковидом заболеваний выросло за сутки до 2 млн 525 тыс. 401, выздоровели более 88 млн человек.

В число стран с 10 млн и более заражений входят США, Индия и Бразилия.

Бесплатные тесты на ковид для родителей школьников в Англии

Родители несовершеннолетних детей в Англии смогут бесплатно получить наборы для экспресс-тестов на коронавирус. В стране с 8 марта планируется вновь открыть школы - это произойдет в рамках первого этапа снятия коронавирусных ограничений.

Семьи с детьми смогут получать наборы для тестов дважды в неделю. Также бесплатные тесты смогут получить люди, чья работа связана со школьным образованием.

В британской системе здравоохранения считают, что это позволит выявить скрытые случаи заражений и тем самым предотвратить дальнейшее распространение инфекции.

В Бельгии ввели карантин в тюрьме

Заключенным в тюрьме бельгийского Намюра предписали не покидать своих камер после того, как больше половины из них получили положительные результаты тестов на Covid-19.

Всего в тюрьме содержатся 132 человека. Коронавирус также подтвердился у 60 из 115 сотрудников исправительного учреждения. При этом госпитализация потребовалась лишь одному заключенному.

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Представитель тюремной администрации назвала ситуацию "очень серьезной". Заключенные лишены прогулок и возможности принять душ. Но им каждый день дают горячее питание и гигиенические принадлежности.