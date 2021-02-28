14-летняя пловчиха Энели Ефимова побила очередной рекорд Эстонии

Новый рекорд Эстонии на дистанции 50 метров брассом уроженка Силламяэ установила в Риге на открытом чемпионате Латвии по плаванию, передает Rus.ERR со ссылкой на ERR Sport.

Ефимова преодолела дистанцию за 31,06 секунды, что на 0,26 секунды лучше предыдущего национального рекорда, который в 2009 году установила Яане Трепп.