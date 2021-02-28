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  • 14-летняя пловчиха Энели Ефимова побила очередной рекорд Эстонии

14-летняя пловчиха Энели Ефимова побила очередной рекорд Эстонии

Eneli Jefimova. ФОТО: Ujumiskool.ee

14-летняя пловчиха Энели Ефимова установила рекорд Эстонии на дистанции 50 м брассом и выполнила квалификационный норматив "А" для участия в чемпионате мира 2022 года.

Новый рекорд Эстонии на дистанции 50 метров брассом уроженка Силламяэ установила в Риге на открытом чемпионате Латвии по плаванию, передает Rus.ERR со ссылкой на ERR Sport.

Ефимова преодолела дистанцию за 31,06 секунды, что на 0,26 секунды лучше предыдущего национального рекорда, который в 2009 году установила Яане Трепп.

В пятницу и субботу Ефимова стала автором новых рекордов Эстонии на дистанции 100 и 200 метров брассом.

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