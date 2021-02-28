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Вакцину от коронавируса в пограничный район Ленобласти завозят, учитывая спрос из Эстонии

Вакцина Sputnik V. Фото иллюстративное. ФОТО: STEVO VASILJEVIC/REUTERS/Scanpix

Объем поставок вакцины в прививочные пункты Кингисеппского района производится с учетом возможного спроса со стороны проживающих в Эстонии граждан России. 

В администрацию Ленинградской области поступают обращения граждан России, находящихся на территории Эстонии. Их интересует, можно ли пройти вакцинацию в Кингисеппском районе Ленобласти, поскольку в Эстонии вакцины недостаточно, передает портал "Фонтанка" со ссылкой на телеграм-канал областного правительства.

Ситуацию прояснили в региональном комитете по здравоохранению: любой гражданин России может записаться на прививку через сайт Госуслуг РФ и выбрать удобный пункт для вакцинации. «По поручению главы региона Александра Дрозденко, объем поставок вакцины в прививочные пункты Кингисеппского района производится с учетом возможного спроса с территории Эстонии», — отмечается в сообщении.

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