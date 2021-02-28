Вакцину от коронавируса в пограничный район Ленобласти завозят, учитывая спрос из Эстонии

В администрацию Ленинградской области поступают обращения граждан России, находящихся на территории Эстонии. Их интересует, можно ли пройти вакцинацию в Кингисеппском районе Ленобласти, поскольку в Эстонии вакцины недостаточно, передает портал "Фонтанка" со ссылкой на телеграм-канал областного правительства.

Ситуацию прояснили в региональном комитете по здравоохранению: любой гражданин России может записаться на прививку через сайт Госуслуг РФ и выбрать удобный пункт для вакцинации. «По поручению главы региона Александра Дрозденко, объем поставок вакцины в прививочные пункты Кингисеппского района производится с учетом возможного спроса с территории Эстонии», — отмечается в сообщении.