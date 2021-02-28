Критический уровень заражения: в столице Бразилии ввели круглосуточный локдаун

Школы, бары, рестораны и торговые центры закрыты до 15 марта. Продажа алкогольных напитков после восьми часов вечера по местному времени запрещена, следует из указа губернатора Федерального округа, в который входит город Бразилиа, передает DW. Открытыми остались продуктовые магазины, аптеки, заправки, церкви и похоронные залы.