Критический уровень заражения: в столице Бразилии ввели круглосуточный локдаун
В столице Бразилии городе Бразилиа власти постановили круглосуточный локдаун для всех служб, кроме основных, чтобы приостановить распространение коронавируса.
В столице Бразилии городе Бразилиа власти постановили круглосуточный локдаун для всех служб, кроме основных, чтобы приостановить распространение коронавируса.
Школы, бары, рестораны и торговые центры закрыты до 15 марта. Продажа алкогольных напитков после восьми часов вечера по местному времени запрещена, следует из указа губернатора Федерального округа, в который входит город Бразилиа, передает DW. Открытыми остались продуктовые магазины, аптеки, заправки, церкви и похоронные залы.
Аналогичные меры ранее приняли власти нескольких штатов. Однако президент Жаир Болсонару, неоднократно скептически отзывавшийся об угрозе коронавируса, раскритиковал ужесточение мер. Глава государства несколькими днями ранее пригрозил лишить федеральной помощи штаты, вводящие локдаун.
В республике с 211 млн жителей подтверждено 10,5 млн заражений, свыше 254 тысяч пациентов с COVID-19 умерли, а 9,3 млн выздоровели.