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  • Собачий бизнес, судимости и ошибки молодости: что происходит со щенками?

Собачий бизнес, судимости и ошибки молодости: что происходит со щенками?

  • Женщина купила щенка, и ее ждало большое разочарование
  • Бывшая хозяйка утверждает, что ни в чем не виновата
  • Есть и другие жалобы - и эти случаи похожи
  • Ранее хозяйка была судима за мошенничество
Перед покупкой щенка следует изучить информацию о продавце и спросить совета в тематических группах. ФОТО: Shutterstock

Жительница Тарту Оксана Ершова-Гречнева мечтала завести собаку мелкой породы и рассматривала различные варианты. «Черт дернул меня просмотреть объявления на Оkidoki. Там мне приглянулся маленький щенок из Нарвы – помесь чихуахуа и тоя, – рассказывает она. – Поскольку я живу в Тарту, попросила родителей съездить посмотреть щенка».

Милый, но не тот

По словам Оксаны, ее родители тут же влюбились в щенка и без долгих раздумий купили его за 150 евро. Договора купли-продажи заключено не было. «К сожалению, их не насторожила антисанитария в квартире и тот факт, что дальше коридора их не пустили, – говорит Оксана. – Также в той квартире находились взрослые собаки и щенки корги. Женщина, представившаяся Натальей (впоследствии Оксана выяснила, что, на самом деле, хозяйку зовут Юлия Виноградова прим. ред.), гордо заявляла, что она – заводчица корги, а этот щенок получился случайно у ее тоя, когда в гости пришла ее мать с кобелем чихуахуа. Она продемонстрировала якобы мать щенка – той-терьера».

Родители привезли щенка Оксане в Тарту, и покупательницу ждало большое разочарование. «Я поняла, что нас обманули: собака была очень милая, но никто из заявленных родителей там и мимо не пробегал, – утверждает Ершова-Гречнева. – Щенок плохо пах и странно чесался. Оказалось, что у него блохи». Мать Оксаны связалась с продавцом и высказала свои претензии. «Юлия ответила, что мы должны привезти ей щенка, обещала выслать нам фотографии отца, всех бабушек и дедушек щенка», – рассказывает Оксана. Но вернуть собаку они не успели.

«На следующий день щенка несколько раз вырвало, но он был более-менее активным, а его стул был нормальным», – говорит она. Оксана позвонила в ветклинику Eesti Maaülikooli loomakliinik, получила несколько рекомендаций и совет обратиться к ветеринару, если ничего из предложенного не поможет. «Целый день мы пытались поить Чипса (такую кличку дали щенкуприм. ред.) и ухаживать за ним, но было понятно, что ему становится хуже: он постоянно спал и был вялым», – говорит она.

Трудное решение

Они отправились на обследование в ветклинику Felivet. «Ветеринар осмотрел щенка, у него взяли анализы, был сделан рентген, все было чисто. Щенок получил в клинике лечение, нас проконсультировали по питанию и отпустили домой, – говорит Ершова-Гречнева. – Дома мы пытались кормить и поить щенка, но он так сжимал челюсти, что просунуть шприц было невозможно. Я снова позвонила в ветклинику, и мы поехали на прием».

Щенок Чипс умер через несколько дней после покупки. ФОТО: личный архив

Сделанный тест на парвовирус оказался положительным. «Собаке было очень плохо, по анализам начались типичные для чумки изменения в составе крови – лейкопения, подскочили маркеры печени. Начали терапию антибиотиками и поставили капельницы, позже Felivet попросила перевести собаку в другую клинику, поскольку данное заболевание очень заразное, – объясняет Оксана. – Мы в срочном порядке перевезли его в Maaülikooli loomakliinik. Он был в тяжелом состоянии: рвота, понос, отказ от еды».

Еще до ухудшения состояния Чипса Оксана в соцсетях в местной группе про собак спрашивала совета, как кормить щенка, который отказывается есть, и с ней связалась девушка, мать которой также покупала собаку у Виноградовой. «Мы разговорились в личных сообщениях, и оказалось, что два года назад мать девушки приобрела у той же самой хозяйки метиса чихуахуа и тоя, который вырос в большую и не очень здоровую собаку, – говорит Оксана. – Рассказ был один в один: случайные щенки от домашнего той-терьера. Я поняла, что мы попали на аферистку, которая годами торгует щенками, и неизвестно, откуда она их берет. Как только подтвердился диагноз, я связалась с Группой по спасению животных (Loomapäästegrupp) и попросила их о содействии. Они обещали обратиться в Ветеринарный департамент, поскольку это серьезная и очень заразная болезнь, а в той квартире были еще животные. Я также написала заявление в полицию».

По словам Оксаны, 12 декабря 2020 года ей пришлось принять самое тяжелое решение в жизни и отпустить Чипса в мир иной. «Состояние собаки ухудшилось настолько, что глюкоза упала до минимума и тело само не держало температуру, а постоянные анализы крови лишь приносили страдания, – говорит Оксана. – Это была самая длинная и горькая дорога в клинику, которая разбила мне душу на тысячи осколков».

Взаимные обвинения

Когда собака только попала в клинику, Оксана связалась с Юлией, которая заявила, что обо всех проблемах со здоровьем нужно было сообщать сразу, а не молчать. Виноградова написала, что сама бы приехала в Тарту, забрала бы щенка и вернула деньги. Также она отметила, что щенки гибнут и в питомниках, и у заводчиков дорогих собак. По ее словам, за десять лет у нее погибло всего три щенка и это нормально: люди звонили, привозили щенка и забирали деньги.

В письме Виноградова также опровергла утверждение, что у нее якобы собачья фабрика. «Нет у меня голодных собак, содержащихся в клетках, и никого я не топлю. Это же надо такое выдумать. У меня есть мои собаки: ухоженные, откормленные и здоровые», - заявила она. Но все-таки Виноградова пообещала вернуть деньги, если Ершова-Гречнева предоставит доказательства в виде счетов и эпикризов. В итоге была переведена только сумма в 150 евро – стоимость самого щенка. А общий счет в двух ветклиниках составил 785 евро.

«Никто из компетентных органов не помог в моей истории, – сокрушается Оксана. – Эта женщина продолжает продавать животных. Прямо сейчас на Okidoki есть ее свежее объявление о продаже щенка чихуахуа. Мне написали десятки людей с похожей историей. Она уже была судима за мошенничество с животными, но продолжает свою грязную деятельность».

Есть и другие пострадавшие?

С редакцией связались еще несколько человек, которые также утверждают, что стали жертвами той же заводчицы из Нарвы. В 2014 году жительница Таллинна Марья Фещенко купила у Виноградовой щенка за 70 евро. «Я сама приехала в Нарву и забрала щенка. В этот же вечер он начал блевать. Потом ничего не ел целый день и пописал с кровью, – рассказывает она. – Я повезла щенка в ветклинику, где у него обнаружили парвовирус. Щенок пролежал в стационаре три дня, после чего мне сказали, что его не спасти». Фещенко заплатила в ветклинике более 600 евро. «Я связалась с Юлией, она приехала в Таллинн и написала расписку, что будет частями возмещать ущерб. Но, к сожалению, она выплатила только 30 евро и пропала», – рассказала она.

Лариса из Пыльвамаа (фамилия редакции известна) в январе 2019 приобрела у Виноградовой щенка за 100 евро – метиса тоя и чихуахуа. «Продавец сказала, что щенок родился 16 ноября, скоро ему будет два месяца, ему дали лекарство от глистов, но прививки нужно будет сделать самой, – рассказывает она. – Прислала снимки и мамы, и папы и сказала, что вырастет не больше трех с половиной килограммов».

Метис тоя и чихуахуа, которого купила Лариса из Пыльвамаа, вырос в десятикилограммовую собаку. ФОТО: личный архив

Лариса нашла водителя, который за дополнительную плату доставил к ним щенка, который, по ее словам, не соответствовал фотографии в объявлении. «И я еще обратила внимание, что глаза у него были с поволокой, как будто он их только недавно открыл. Потом в ветклинике сказали, что он слишком еще маленький, не больше трех недель», – говорит она.

У щенка появилась кровь в кале и анализы подтвердили наличие парвовируса. «В отличие от других, наша история со счастливым концом – собака осталась жива, хоть и не без последствий. На данный момент она на антибиотиках, у нее пищевая аллергия и проблемы с кишечником, – перечисляет Лариса. – Кровь в кале до сих пор иногда появляется, тогда опять пропиваем курс таблеток».

Ирина Скуби из Нарвы купила щенка у Юлии в августе 2019-го. По ее словам, щенок продавался как чистокровный стаффордширский терьер стоимостью 150 евро. «Я созвонилась с Юлией, узнала почему такая низкая цена, она сказала, что причин несколько. Во-первых, это была не плановая вязка. Во-вторых, у мамы щенков появилась агрессия к собственным отпрыскам. И в-третьих, щенков забрали от матери в месячном возрасте, что сократило затраты заводчика на содержание, чипирование и прививки», – перечисляет Скуби. По ее словам, в течение двух месяцев щенка мучил понос, а позже стало понятно, что это вовсе не стаффордширский терьер.

Ирина Скуби утверждает, что купила этого «стаффордширского терьера» у Юлии и даже называет ее точный адрес. Сама Виноградова причастность к продаже этой собаки отрицает. ФОТО: личный архив

Андрей из Йыхви вместе с женой в 2019 году целенаправленно искали метиса маленьких собак и на Okidoki увидели объявление Виноградовой о продаже щенков помеси тоя с карликовым пинчером. «Щенки отличались как от прикрепленных к объявлению фотографий, так и от матери-тоя, которая была на руках Юлии, – рассказывает он. – Она сказала, что папа щенков покрупнее, а щенок вырастет максимум до пяти килограммов». По словам семьи, потом они поняли, что заявленные породы к их собаке отношения не имеют. На попытки добиться правды они получили лаконичный ответ: мама — корги, папа — спаниель, у щенка породы нет, это дворняжка. Но собака хотя бы оказалась здорова и весит сейчас целых 15 килограммов.

Андрей из Йыхви до сих пор не знает, какой породы были родители его собаки, но она хотя бы здорова. ФОТО: личный архив

Все эти щенки были куплены без договора купли-продажи.

Ошибки молодости

Пресс-секретарь Вируского уездного суда Кристи Эрлих подтвердила, что в отношении Юлии Виноградовой действительно были приняты судебные решения от 5 декабря 2012 года и 2 октября 2014 года. Согласно приговору от 2014 года, в 2011 году Виноградова опубликовала на портале Soov.ee объявление, в котором сообщала, что желает продать чистокровного щенка чихуахуа, и нашла с помощью посредника покупателя. Породистого щенка у Юлии, на самом деле не было, – пострадавшей она продала за 150 евро обычную дворнягу.

В суде Юлия признала свою вину и согласилась с условным тюремным заключением сроком на год, которое ей назначили за мошенничество. Наказание могло бы быть мягче, если бы новое преступление было совершено не во время испытательного срока: еще раньше, в 2012 году, Юлия была приговорена к тюремному заключению на один месяц и десять дней с трехлетним испытательным сроком за то, что продала полукровного щенка за 200 евро, уверив покупателя в чистопородности пса.

Сама Юлия своих судимостей не скрывает, но заверяет, что это были ошибки молодости. «Были судимости, когда я была еще молодая, я свое наказание понесла. После этого больше ни одного раза подобного не повторялось», – заявила Виноградова. Отрицает она и обвинения потерпевших, утверждая, например, что проданный Оксане щенок был действительно помесью чихуахуа и той-терьера: «А по каким критериям она определила несоответствие щенка заявленной помеси? Его вес в два месяца был один килограмм 350 граммов».

Также Виноградова говорит, что щенок был полностью здоров. «Когда его забирали, он был здоров: бегал, прыгал, ел, ходил в туалет. То, что у щенков обнаруживается парвовирус – не распространенное явление: за десять лет у меня погибли четыре щенка. И всем покупателям были возвращены деньги, – говорит она. – Оксане деньги я вернула. Но они меня даже не предупредили, что щенку плохо. Они пошли к ветеринару, который выписал щенку корм, его два дня рвало. Я отдавала щенка абсолютно здорового. В воскресенье (6 декабряприм. ред.) ее мать забрала щенка, а в понедельник позвонила, что щенок им не нравится. Я сказала, чтобы привозили щенка и забирали деньги, проблем нет».

Виноградова считает, что для претензий, которые были направлены в ее сторону от других покупателей, оснований нет. «К вам обратились те, кто покупал у меня метисов и теперь хочет вернуть деньги? Так это их проблемы, что они покупали у меня метисов. В объявлениях было указано, что это помесь», – сказала она. На вопрос, может ли помесь чихуахуа и тоя вырасти в десятикилограммовую собаку, Виноградова ответила, что той-терьер у нее был весом пять килограммов и она не знает, в кого метис может вырасти.

Юлия также отметила, что она не является заводчиком. «Я обыкновенный человек, который имеет собаку. У меня просто есть своя собака, которая иногда рожает щенков», – сказала она, уточнив, что собака рожает раз в год. Также она заявила, что в данный момент никого не продает, а объявление о чихуахуа, которое на тот момент было на Okidoki, - старое и его надо удалить, поскольку щенок уже продан. Виноградова заявила, что из чистокровных пород продает только корги, спаниелей и чихуахуа, а чистокровного терьера она никогда не продавала, только помесь. На вопрос, откуда взялась помесь тоя с карликовым пинчером, она ответила, что это щенок от загулявшей собаки ее подруги, которого она просто решила продать. «Я имею полное право продавать щенков от своих собак, даже если я не являюсь заводчиком. У меня собаки куплены в дорогих питомниках», – сказала она.

Но зарегистрированы ли ее собаки в Союзе заводчиков Эстонии (Kennelliit)? «Нет. И я не обязана этого делать по закону, – ответила она. – Если хозяин хочет, пусть покупает щенка и регистрирует его в Kennelliit, это не мои проблемы».

Спрос рождает предложение

Член-учредитель НКО Loomapäästegrupp Хейки Валнер подтвердил, что Оксана действительно к ним обращалась. «Людей, которые зарабатывают на потомстве породистых собак и кошек, не платя налоги, - десятки. На протяжении многих лет я неоднократно обращал на это внимание, но пока будут покупатели, найдутся и продавцы, – говорит он. – В то же время такой бизнес не запрещен, и разведение животных в сельском хозяйстве является неотъемлемой частью этой области. С одной стороны, речь как бы идет об обмане потребителя, так как ему продали "испорченную вещь", с другой стороны, о проблеме в сфере Ветеринарно-пищевого департамента в связи со здравоохранением животных».

По словам Валнера, золотое правило здесь – по цене Opel нельзя купить Mercedes. «Каждый покупатель такого животного должен быть готов к большим расходам, поскольку, вероятно, он получит больное или довольно слабое животное, – сказал он. – Конечно, нужно оформлять договор, который подтвердит сделку позже, но большинство людей рады получить "породистую" собаку по дешевке». Валнер рекомендует людям быть умнее и не бежать за низкими ценами, а перед покупкой основательно ознакомиться с родословной помета, а также с биографией продавца.

Комиссар Нарвского отделения полиции Михаил Савосто сообщил, что полиция не может прокомментировать результаты проверки по данному адресу, поскольку это информация ограниченного доступа, но отметил, что домашнее животное является имуществом и, если кто-то приобрел у другого человека с рук какое-либо имущество и имеет претензии к купленному, это является гражданско-правовым спором и с этим вопросом следует обратиться в гражданском порядке в суд. «При заключении сделок советуем оформлять договоры, которые можно подписать электронно, сохранять переписку, выписки из банка о переводе денег и так далее, – говорит Савосто. – При покупке домашних животных советуем собрать из открытых источников информацию о продавце, просить совета в тематических группах, объединениях владельцев собак или кошек конкретной породы».

По его словам, надо быть особенно внимательными в отношении объявлений о продаже щенков, котят или птиц, находящихся за границей. «Только в течение января жертвами мошенников стали три жителя Эстонии, двое из которых желали купить котят и один - щенка, а в итоге люди сделали предоплату за скорее всего несуществующих животных в сумме до 250 евро, – сообщил Савосто. – Иногда такие животные могут предлагаться даже бесплатно, но потом в ходе переписки мнимый продавец желает получить деньги под разными предлогами - регистрация, вакцинация, страховка, транспорт и прочее».

Специалист по связям с общественностью Сельскохозяйственно-продовольственного департамента (с 1 января 2021 объединяет Департамент сельского хозяйства и Ветеринарно-пищевой департамент) Элен Курвист подтвердила, что действительно к ним поступала жалоба на собаковода из Нарвы. «Департамент провел проверку условий содержания и вакцинации собак. Нарушений не было выявлено», – сообщила она.

Что касается покупки щенка, по словам Курвитс, до покупки ответственность за щенка несет продавец, но важно, чтобы покупатель также перед покупкой продумал всевозможные опасности. «Важно убедиться, что щенок был осмотрен ветеринаром и чипирован. Обязательно стоит заранее ознакомиться со средой разведения, – советует она. – Перед покупкой важно проверить благонадежность продавца. Здесь вам помогут интернет и Eesti Kennelliit. Кроме того, мы всегда рекомендуем заключать двусторонний письменный договор купли-продажи».

Общество защиты животных: заключайте договор!

По словам руководителя по коммуникациям и маркетингу Общества защиты животных Гейт Карураху, к ним не обращались с жалобами на Юлию Виноградову, но вообще об аналогичных инцидентах сообщения к ним периодически поступают. Общество на протяжении ряда лет работает над тем, чтобы информировать и предупреждать людей, а также над изменением закона, чтобы разведение, покупка и продажа домашних животных лучше регулировались законодательно. «К сожалению, не все люди достаточно хорошо осведомлены, где и при каких условиях безопасно покупать питомца. Домашних животных часто покупают, находясь под влиянием эмоций, и без проверки», - говорит она.

Карураху отмечает, что такие случаи часто бывают сложными. «В отсутствие договора купли-продажи животного сложно что-либо доказать постфактум. Конечно, полезно знать имя и место жительства продавца. Но это полезно для дальнейшей проверки, а не для разрешения спорного случая, - говорит она. - Мы можем проверить деятельность продавца, условия содержания животных, их внешний вид и наличие обязательных прививок, если животные в начличии. При выявлении недостатков можно принять меры».

Карураху напоминает, что при покупке домашнего животного следует заключать договор. В Обществе защиты животных есть образец такого договора есть на сайте loomakaitse.ee.

«В случае приобретения щенка или котенка нельзя забирать животное, которому еще нет и двух месяцев. Животному для хорошего ментального и физического развития нужно как можно дольше оставаться рядом с матерью и братьями-сестрами, - объясняет Карураху. - Животное в возрасте трех-четырех месяцев должно быть привито от бешенства. Но добропорядочный владелец животного уже двухмесячным детенышам делает первичные прививки и дает противопаразитные средства. Кроме того, животное должно быть чипировано. То, что все это проделано, должен подтверждать паспорт животного, в котором факт вакцинации должен быть подтвержден ветеринаром. Всегда стоит проверять историю ветеринара или клиники».

За помощью можно обратиться в Общество защиты животных по электронной почте info@loomakaitse.ee  или по телефону 526 7117, или в Сельскохозяйственно-продовольственный департамент. «Мы всегда пытаемся помочь чем только можем, проводим контрольные рейды и в дальнейшем следим за продавцом», - утверждает Карураху.

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