Собачий бизнес, судимости и ошибки молодости: что происходит со щенками?
- Женщина купила щенка, и ее ждало большое разочарование
- Бывшая хозяйка утверждает, что ни в чем не виновата
- Есть и другие жалобы - и эти случаи похожи
- Ранее хозяйка была судима за мошенничество
Жительница Тарту Оксана Ершова-Гречнева мечтала завести собаку мелкой породы и рассматривала различные варианты. «Черт дернул меня просмотреть объявления на Оkidoki. Там мне приглянулся маленький щенок из Нарвы – помесь чихуахуа и тоя, – рассказывает она. – Поскольку я живу в Тарту, попросила родителей съездить посмотреть щенка».