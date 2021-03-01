Собачий бизнес, судимости и ошибки молодости: что происходит со щенками?

Что касается покупки щенка, по словам Курвитс, до покупки ответственность за щенка несет продавец, но важно, чтобы покупатель также перед покупкой продумал всевозможные опасности. «Важно убедиться, что щенок был осмотрен ветеринаром и чипирован. Обязательно стоит заранее ознакомиться со средой разведения, – советует она. – Перед покупкой важно проверить благонадежность продавца. Здесь вам помогут интернет и Eesti Kennelliit. Кроме того, мы всегда рекомендуем заключать двусторонний письменный договор купли-продажи».

Общество защиты животных: заключайте договор!

По словам руководителя по коммуникациям и маркетингу Общества защиты животных Гейт Карураху, к ним не обращались с жалобами на Юлию Виноградову, но вообще об аналогичных инцидентах сообщения к ним периодически поступают. Общество на протяжении ряда лет работает над тем, чтобы информировать и предупреждать людей, а также над изменением закона, чтобы разведение, покупка и продажа домашних животных лучше регулировались законодательно. «К сожалению, не все люди достаточно хорошо осведомлены, где и при каких условиях безопасно покупать питомца. Домашних животных часто покупают, находясь под влиянием эмоций, и без проверки», - говорит она.

Карураху отмечает, что такие случаи часто бывают сложными. «В отсутствие договора купли-продажи животного сложно что-либо доказать постфактум. Конечно, полезно знать имя и место жительства продавца. Но это полезно для дальнейшей проверки, а не для разрешения спорного случая, - говорит она. - Мы можем проверить деятельность продавца, условия содержания животных, их внешний вид и наличие обязательных прививок, если животные в начличии. При выявлении недостатков можно принять меры».

Карураху напоминает, что при покупке домашнего животного следует заключать договор. В Обществе защиты животных есть образец такого договора есть на сайте loomakaitse.ee.

«В случае приобретения щенка или котенка нельзя забирать животное, которому еще нет и двух месяцев. Животному для хорошего ментального и физического развития нужно как можно дольше оставаться рядом с матерью и братьями-сестрами, - объясняет Карураху. - Животное в возрасте трех-четырех месяцев должно быть привито от бешенства. Но добропорядочный владелец животного уже двухмесячным детенышам делает первичные прививки и дает противопаразитные средства. Кроме того, животное должно быть чипировано. То, что все это проделано, должен подтверждать паспорт животного, в котором факт вакцинации должен быть подтвержден ветеринаром. Всегда стоит проверять историю ветеринара или клиники».

За помощью можно обратиться в Общество защиты животных по электронной почте info@loomakaitse.ee или по телефону 526 7117, или в Сельскохозяйственно-продовольственный департамент. «Мы всегда пытаемся помочь чем только можем, проводим контрольные рейды и в дальнейшем следим за продавцом», - утверждает Карураху.