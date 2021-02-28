Без маски в торговый центр не пустят: в Ülemiste ее можно купить, в Kristiine выдадут бесплатно

"Если у кого-то маски нет, то ее можно будет купить у входных дверей", - рассказала "Актуальной камере" менеджер по маркетингу торгового центра Ülemiste Тийа Нымм, передает rus.err.ee.

Из-за правила, что на каждого человека необходимо около 15 метров свободного пространства, перед посещением торгового центра Ülemiste каждый посетитель на интернет-страничке магазина может посмотреть, насколько в этот момент загружен магазин.

В торговом центре Kristiine уже с 27 февраля на входе стоит охранник, который бесплатно раздает маски тем у кого их нет.