Без маски в торговый центр не пустят: в Ülemiste ее можно купить, в Kristiine выдадут бесплатно
С 1 марта у дверей торговых центров будут стоят охранники, которые не станут пускать посетителей без масок или визоров.
С 1 марта у дверей торговых центров будут стоят охранники, которые не станут пускать посетителей без масок или визоров.
"Если у кого-то маски нет, то ее можно будет купить у входных дверей", - рассказала "Актуальной камере" менеджер по маркетингу торгового центра Ülemiste Тийа Нымм, передает rus.err.ee.
Из-за правила, что на каждого человека необходимо около 15 метров свободного пространства, перед посещением торгового центра Ülemiste каждый посетитель на интернет-страничке магазина может посмотреть, насколько в этот момент загружен магазин.
В торговом центре Kristiine уже с 27 февраля на входе стоит охранник, который бесплатно раздает маски тем у кого их нет.
"Расходов ещё не знаем, но они точно будут довольно большие, поскольку дополнительные охранники не бесплатные, но учитывая, что альтернативой было полное закрытие торговых центров, то тогда ущерб для нас и наших арендаторов был бы намного больше", - сказал директор торгового центра Kristiine Кристьян Маароос.