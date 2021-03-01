Увеличилось количество прямых международных авиарейсов из Таллинна

По сравнению с прошлой неделей в список европейских городов, в которые напрямую можно улететь из эстонской столицы, вернулся Копенгаген. Линию Таллинн-Копенгаген обслуживает латвийский перевозчик AirBaltic, передает rus.err.ee.

Также на этой неделе авиарейсы из Эстонии осуществляются во Франкфурт (Lufthansa), Хельсинки (Finnair), Лондон (AirBaltic), Минск ("Белавиа"), Рига (AirBaltic), Варшава (LOT), Стокгольм (AirBaltic, SAS), Амстердам (AirBaltic) и Осло (AirBaltic).