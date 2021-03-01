В Эстонии прибавилось 1028 зараженных, скончались девять человек

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 678 человек. В Харьюмаа 491 новый случай приходится на Таллинн.

В Ида-Вирумаа прибавилось 96 новых зараженных, в Ляэне-Вирумаа — 88, в Тартумаа — 50, в Пярнумаа — 27, в Рапламаа — 13, в Ляэнемаа — 12, в Вырумаа — 11, на Сааремаа — восемь, в Валгамаа — семь, в Пыльвамаа — шесть, в Йыгевамаа, Ярвамаа и Вильяндимаа — по пять, на Хийумаа — два. В случае еще 15 человек место жительство в Регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 1035 случаев на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 15,7% от общего количества сделанных тестов.

За сутки в больницах открыли 67 новых историй болезни с COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 563 пациента.

За сутки скончались девять человек. Всего в Эстонии умерли 598 человек, зараженных коронавирусом.

Новость дополняется!

С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

Всего в Эстонии от SARS-CoV-2 вакцинировано 78 576 человек, две дозы вакцины получили 33 927 человек.

За сутки люди получили 1463 дозы вакцины, всего люди в Эстонии получили 112 503 дозы вакцины. Среди людей старше 80 лет не менее одной дозы вакцины получила одна пятая часть. В предстоящие недели продолжится вакцинация групп риска и работников передовой. Статистика о вакцинации доступна на сайте департамента здоровья. Данные о своей вакцинации можно найти на портале Digilugu.ee.

Цель вакцинации от COVID-19 – защитить группы риска, которые с большей вероятностью могут заразиться или заболевание которых может протекать тяжелее, предотвратить и уменьшить связанные с COVID-19 заболевания и смертность, снизить нагрузку на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечить нормальное функционирование общества.

В приоритетном порядке вакцинируют медработников и работников медучреждений, персонал и обитателей домов призрения, а также людей старше 70 лет и с определенными диагнозами, которые из-за состояния здоровья могут иметь более тяжелое заболевание COVID-19. Как только в Эстонию поступит достаточное количество вакцин против COVID-19, вакцинация станет доступной для других целевых групп и для всего населения.

С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

Установите приложение HOIA

Установите на свой телефон через Google Play или App Store мобильное приложение HOIA, которое вышлет вам уведомление в случае близкого контакта с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами. Это означает, что государство, производитель приложения или телефона не получают сведений о том, кто и с кем близко контактировал. Подробнее см. на www.hoia.me/ru.

По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK), на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 266 934 раза. Через приложение было сообщено о заболевании 4 059 раз, из них активных случаев заболевания на текущий момент насчитывается 763.

На странице koroonatestimine.ee/ru сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на данной веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. Здесь же можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать телефонные номера службы поддержки клиентов и координаты мест проведения тестирования.

Интенсивность заражения очень высока

Заболеваемость COVID-19 высока по всей Эстонии. Чтобы наша медицинская система выдержала, и мы не подвергали опасности жизнь и здоровье других людей, нам необходимо придерживаться всех мер, которые были приняты для защиты нашего здоровья. Действующие в Эстонии ограничения во многом позволяют людям продолжать обычную жизнь. Каждый человек своим ответственным поведением может внести вклад в разрешение кризиса, связанного с COVID-19. Чтобы предотвратить вызванную коронавирусом инфекцию, необходимо, в первую очередь, тщательно соблюдать гигиену рук и дистанцию, носить маску и не прикасаться грязными руками к глазам, носу и рту.

Обращайтесь за сведениями о коронавирусной инфекции, заболевании COVID-19 и вакцинации против коронавируса только к достоверным источникам. Информацию о вакцинации можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru. Подробную информацию о COVID-19 можно найти на сайте Департамента здоровья и на странице учреждения в Facebook.