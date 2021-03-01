Эдуард Одинец: издевательство государства над детьми позорно
Несовершенный закон о гражданстве должен быть изменен, пишет в Postimees член Рийгикогу Эдуард Одинец (СДПЭ).
Несовершенный закон о гражданстве должен быть изменен, пишет в Postimees член Рийгикогу Эдуард Одинец (СДПЭ).
Чуть больше года назад выступая с трибуны Рийгикогу, Андрей Коробейник высоко оценил изменения в законе, которые должны были предоставить эстонское гражданство детям, родившимся в Эстонии, у которых «нет другой страны». Он также раскритиковал социал-демократов, которые проголосовали за прекращение второго чтения в попытке внести поправки, которые на самом деле служили бы цели закона. «На ваш взгляд, эти дети не заслужили эстонского гражданства... Но сегодня вы все еще можете подумать дважды и показать, что вы достаточно про-эстонски настроены. Здесь и сейчас мы все вместе можем решить, что дети, родившиеся в Эстонии и живущие здесь всю свою жизнь, не чужие для нас. Это эстонские дети», - заявил заместитель председателя Центристской фракции перед окончательным голосованием по поправкам к Закону о гражданстве, представленным правительством.
Закон, утвержденный Рийгикогу 28 января 2020 года, действует уже год. По данным на конец января, только трое детей стали гражданами Эстонии на этой основе. Да, три - это правильная цифра, не опечатка. Правда, по данным Министерства внутренних дел, в течение почти года государство приняло решение о предоставлении гражданства для еще 45 детей, в отношении которых эти решения вступят в силу только тогда, когда дети достигнут совершеннолетия. Но факт остается фактом – Эстония приобрела только трех новых маленьких граждан, что звучит особенно невероятно и абсурдно на фоне похвалы со стороны центристских политиков.
Случилось то, о чем неоднократно предупреждали социал-демократы во главе с Евгением Осиновским в ходе обсуждения проекта. Закон, который как будто дал почти 1500 детей право приобрести гражданство проще, глубоко ошибочен по своей сути.
С одной стороны, он касается несовершеннолетних, один родитель которого имеет неустановленное гражданство, а другой является иностранным гражданином, при этом его семья была связана с Эстонией с 20 августа 1991 года - т.е. родитель, бабушка или дедушка ребенка должны были быть резидентами Эстонии на тот момент. Однако корень зла кроется в положении, в котором говорится, что если несовершеннолетний, ходатайствующий о получении эстонского гражданства, является гражданином другой страны, он должен отказаться от него заранее. К сожалению, российское законодательство не позволяет освобождать детей от гражданства, поэтому необходимо подождать, пока детям не исполнится 18 лет. Таким образом, фактическая целевая группа закона ограничивается примерно 130 детьми. Украина, например, не препятствует освобождению от гражданства.
То, что у 130 детей появилась возможность стать гражданами Эстонии без экзаменов, также стало причиной, по которой социал-демократы поддержали поправки к закону в третьем чтении. Высказывания Коробейника в наш адрес год назад, однако, были чистой демагогией. Как умный человек он, конечно, понимал поправку соцдемов, которая относилась бы к детям одинаково и позволила бы 1500 детей по-настоящему стать гражданами Эстонии. Это было бы достойным решением.
Правящая Партия реформ и Центристская партия вместе с «Отечеством» и ЕКРЕ несут ответственность за ситуацию, при которой государство несправедливо относится к детям и, по сути, раздает фальшивые права. За каждым ребенком и его чувствами стоят его родители со своими мечтами и желаниями. Можно представить себе разочарование некоторых семей, если станет ясно, что несмотря на решение о предоставлении гражданства придется много лет ждать. Увеличивает ли это связь русскоязычных семей с Эстонией, их чувство принадлежности к нашему обществу?
Государство должно вести себя достойно со своим народом, а не подпитывать ожидания, а затем подбрасывать унижения. Я вспоминаю оценку канцлера юстиции Юлле Мадис, согласно которой, государство не должно нарушать слово или давать вводящие в заблуждение обещания. Гораздо больше детей могли бы расти, будучи гражданами Эстонии, если бы Рийгикогу принял законопроект, недавно внесенный социал-демократами, который отменяет срок ожидания до 18 лет, т.е. обязанность предоставлять доказательства отказа от гражданства другой страны.
«У нас более 70 тысяч жителей с серыми паспортами. Это больше, чем, например, население города Нарва или Пярну. Эти люди считают Эстонию своей родиной, несмотря на то, что на их паспортах эстонское государство написало слово «иностранный» на английском языке... Мы можем и, наверное, должны искать таланты за рубежом, но мы все равно могли бы начать с собственного народа", - эти слова тоже принадлежат Коробейнику. Действительно, мы должны начать с нашего собственного народа, наших собственных детей. Я надеюсь, что члены центристской фракции также запомнят слова своего заместителя председателя и поддержат наш законопроект.