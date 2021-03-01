Эдуард Одинец: издевательство государства над детьми позорно

Чуть больше года назад выступая с трибуны Рийгикогу, Андрей Коробейник высоко оценил изменения в законе, которые должны были предоставить эстонское гражданство детям, родившимся в Эстонии, у которых «нет другой страны». Он также раскритиковал социал-демократов, которые проголосовали за прекращение второго чтения в попытке внести поправки, которые на самом деле служили бы цели закона. «На ваш взгляд, эти дети не заслужили эстонского гражданства... Но сегодня вы все еще можете подумать дважды и показать, что вы достаточно про-эстонски настроены. Здесь и сейчас мы все вместе можем решить, что дети, родившиеся в Эстонии и живущие здесь всю свою жизнь, не чужие для нас. Это эстонские дети», - заявил заместитель председателя Центристской фракции перед окончательным голосованием по поправкам к Закону о гражданстве, представленным правительством.

Закон, утвержденный Рийгикогу 28 января 2020 года, действует уже год. По данным на конец января, только трое детей стали гражданами Эстонии на этой основе. Да, три - это правильная цифра, не опечатка. Правда, по данным Министерства внутренних дел, в течение почти года государство приняло решение о предоставлении гражданства для еще 45 детей, в отношении которых эти решения вступят в силу только тогда, когда дети достигнут совершеннолетия. Но факт остается фактом – Эстония приобрела только трех новых маленьких граждан, что звучит особенно невероятно и абсурдно на фоне похвалы со стороны центристских политиков.

Случилось то, о чем неоднократно предупреждали социал-демократы во главе с Евгением Осиновским в ходе обсуждения проекта. Закон, который как будто дал почти 1500 детей право приобрести гражданство проще, глубоко ошибочен по своей сути.

С одной стороны, он касается несовершеннолетних, один родитель которого имеет неустановленное гражданство, а другой является иностранным гражданином, при этом его семья была связана с Эстонией с 20 августа 1991 года - т.е. родитель, бабушка или дедушка ребенка должны были быть резидентами Эстонии на тот момент. Однако корень зла кроется в положении, в котором говорится, что если несовершеннолетний, ходатайствующий о получении эстонского гражданства, является гражданином другой страны, он должен отказаться от него заранее. К сожалению, российское законодательство не позволяет освобождать детей от гражданства, поэтому необходимо подождать, пока детям не исполнится 18 лет. Таким образом, фактическая целевая группа закона ограничивается примерно 130 детьми. Украина, например, не препятствует освобождению от гражданства.