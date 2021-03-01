Иск из-за комментариев в Facebook: окружной суд отклонил апелляцию мэра Кохтла-Ярве и обязал ее оплатить все судебные издержки
Мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко проиграла спор, касающийся комментариев в Facebook, и в Тартуском окружном суде.
Мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко проиграла спор, касающийся комментариев в Facebook, и в Тартуском окружном суде.
Тартуской окружной суд в порядке письменного производства рассмотрел апелляционную жалобу Людмилы Янченко, содержащей требование к гражданскому активисту Сергею Бучинскому опровергнуть опубликованные в соцсетях утверждения в ее адрес, и отклонил ее, сообщила в понедельник корреспонденту rus.err.ee пресс-секретарь Тартуского окружного суда Аннетт Крейтсман.
"Коллегия окружного суда по гражданским делам пришла к выводу, что утверждения, представленные истцом в апелляционной жалобе, не дают оснований для изменения решения суда первой инстанции", - добавила Крейтсман.
При этом окружной суд удовлетворил встречную апелляцию Сергея Бучинского и обязал Людмилу Янченко компенсировать ему затраты на судебное производство.
"Окружной суд обязал Янченко выплатить в пользу Бучинского расходы в размере 850 евро, которые он понес в суде первой инстанции, и еще 900 евро, потраченные им на производство в суде второй инстанции", - сказала пресс-секретарь.